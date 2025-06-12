×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Türk Aktivistler#İsrail#Dışişleri Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 15:45

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Açar'ın serbest bırakıldığını bildirdi. Aktivistlerin Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'in alıkoyduğu Şuayb Ordu ve Yasemin Açar, bugün (13 Haziran) serbest bırakılarak İsrail'den ayrıldı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Madleen gemisinden alıkoyarak gözaltında tuttuğu 2 Türk'ü taşıyan uçak hareket etti.

Madleen gemisi aktivistlerinden Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ı taşıyan uçak Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan havalandı.

İsrail'in 72 saati aşkın süre gözaltında tuttuğu 6 aktivist, sınır dışı edilmek üzere öğle saatlerinde Ben Gurion Havalimanı’na getirilmişti.

Havalimanına getirilen diğer aktivistlerin Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu aktarılmıştı.

Haberin Devamı

İsrail'in hala gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Son dakika... İsrailin alıkoyduğu Türk aktivistler serbest bırakıldı

Türk aktivist Şuayb Ordu

İSRAİL'İN MADLEEN'E MÜDAHALESİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Gözden KaçmasınMadleen gemisindeki aktivistler havalimanına götürüldü: 2 Türk de aralarındaMadleen gemisindeki aktivistler havalimanına götürüldü: 2 Türk de aralarındaHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsrailin alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivist açlık grevine başladıİsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivist açlık grevine başladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Aktivistler#İsrail#Dışişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!