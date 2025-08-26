İsrail'in aç bırakma politikası can almaya devam ediyor: 3 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlığın can almaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 303'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" tespitine yer verilmişti.

GAZZE'DE AÇLIK KRİTİK SEVİYEDE

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İSRAİL SALDIRILARINDA 20 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ



İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde bir eve düzenlenen hava saldırısında 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saftavi Mahallesi’nde ise bir apartman dairesine yönelik helikopter saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti. Cella Caddesi’nde Gafri Kavşağı yakınındaki bir daireye yapılan hava saldırısında bir kişi öldü.

Şati Mülteci Kampı’nın batısında, Sahil Yolu üzerindeki bir dairenin bombalanması sonucu yaralananlar oldu.

Cibaliya’nın kuzeyinde ve Gazze’nin güneyindeki Zeytun Mahallesi’nde İsrail ordusu, patlayıcı yüklü robotlarla konutları yıkmaya devam etti.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, Nusayrat’ın batısındaki Sevariha bölgesinde, İsrail İHA’sının bir çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli öldü.

Bureyc Kampı’nda bir eve düzenlenen hava saldırısında bir kişi öldü, çok sayıda yaralı enkaz altında kaldı. Deyr el-Belah’ta, Akile Caddesi’nde sığınmacıların bulunduğu bir depoya yapılan hava saldırısında bir anne ve bebeği hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un kuzeybatısında, Karara Limanı karşısında yerinden edilenlerin çadırı bombalandı. Aynı aileden bir çift ve 3 çocukları dahil 6 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus’un kuzeyindeki Esda Hapishanesi çevresi de top atışlarıyla hedef alındı.