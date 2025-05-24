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İsrail'in ablukası sonucu Gazze'de 4 yaşındaki bir çocuk açlıktan öldü

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#Gazze#İsrail#Mahmud Basal
İsrailin ablukası sonucu Gazzede 4 yaşındaki bir çocuk açlıktan öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 21:54

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye uyguladığı sıkı abluka nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşayan Muhammed Mustafa Yasin (4) hayatını kaybetti.

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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Yasin'in naaşı başında basına yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail'in uyguladığı açlık politikası sonucu ölen çocuklardan biri. Gazze kenti sakinlerinden olan Yasin, aç bırakılarak öldürüldü." dedi.

'ÇOK SAYIDA ÇOCUK BU ŞEKİLDE ÖLECEK' UYARISI

Yasin'in, Gazze'de açlıktan ölen ilk çocuk olmadığını belirten Basal, Gazze'ye gıda ve içecek girmediği sürece çok sayıda çocuğun bu şekilde öleceği uyarısında bulundu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

"Bu çocuğun yaşaması, büyümesi ve mutlu olması gerekiyordu ama İsrail onu bundan mahrum bıraktı. Bu nedenle, uluslararası toplum ve kuruluşlar ile içinde zerre kadar insanlık kalmış olanların, bu işkenceye son vermek için harekete geçmesi gerekiyor." diyen Basal, harekete geçilmediği taktirde daha çok "Yasinlerin" öleceğini dile getirdi.

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#Gazze#İsrail#Mahmud Basal

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