İsrail'in ABD Büyükelçisi Leiter'den F-35 itirafı: Türkiye'nin sahip olmasını istemeyiz

İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satmamasını tercih ettiklerini açıkladı. Leiter, Jerusalem Post’a verdiği röportajda, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler ve bölgedeki diplomatik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Leiter, Türkiye’nin coğrafi olarak stratejik bir konumda olduğunu vurguladı ve Ankara’nın ABD için öneminin farkında olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı "düşmanca ve kavgacı" bir tavır takındığını dile getiren Leiter, Türkiye’nin NATO üyesi, büyük bir orduya sahip ve kilit bir coğrafyada bulunduğunu söyledi. Ancak Leiter, Gazze veya Suriye’de Türk askerlerinin bulunmasına izin verilemeyeceğini ifade etti: “Bu pratik talepler ABD tarafından da sorgulanmadı; kabul edildi.”

ABD ile Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri arasındaki silah anlaşmalarının İsrail’in “bölgedeki askeri üstünlüğüne” zarar vermediğini belirten Leiter, Türkiye’nin F-35 almasına karşı olduklarını yineledi: “Türkiye’nin ABD’den F-35 almamasını tercih ederiz. Şu anda bunun yapıcı olduğunu düşünmüyoruz. ABD buna göre kararını verecektir.”

Leiter, Başkan Donald Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirmek ve rehineleri serbest bırakmak için açıkladığı 20 maddelik plana da değindi. Zoom üzerinden gerçekleştirilen röportajda Leiter, planın stratejik mantığını, İsrail’in kırmızı çizgilerini ve bölgenin belirsiz “ertesi günü”nü samimiyetle değerlendirdi.

Büyükelçi, İsrail’in bölgedeki güvenlik çıkarları ile Türkiye’nin stratejik konumu arasındaki dengeyi de vurguladı: “Erdoğan düşmanca ve savaşçı bir tavır sergiliyordu, ancak Türkiye’nin ABD için stratejik önemi vardı. Biz pozisyonumuzu açıkladık, müttefikimizin pozisyonunu takdir ettik ve pratik bir ilişki kurduk.”

Leiter, ABD-İsrail ilişkilerinin derin ve kalıcı çıkar bağlarına dayandığını belirterek, İsrail’in niteliksel askeri üstünlüğünün korunmasının sadece yasalar ve politikalarla değil, ortak stratejik anlayışla mümkün olduğunu söyledi.

Mısır ile Gazze sınırında sürdürülebilir bir ateşkes için işbirliğinin kritik olduğuna da değinen Leiter, Kahire’nin artık süreci erteleyemeyeceğini vurguladı.