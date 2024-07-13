İsrail'in 281 gündür saldırdığı Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 38 bin 443'e yükseldi

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 281 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 98 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 186 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 443'e, yaralananların sayısının da 88 bin 481'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İSRAİL'İN GAZZE'DE CAMİYİ HEDEF ALDI

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İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini, El-Ebyad Camisi'ni hedef aldığını söyledi.

Basal, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandığını belirtti.