İsrail'i sarsan itiraf: Netanyahu'nun telefon kayıtları değiştirildi mi?

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Yedek Tümgeneral Avi Gil, 7 Ekim 2023 sabahı yapılan telefon görüşmelerinin kayıtlarında değişiklik yapıldığını öne sürdü. Gil, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın ilk görüşmenin saatini değiştirmeye çalıştığını iddia etti. Gil ayrıca Netanyahu'yu, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için uygun fırsatları siyasi çıkarları nedeniyle değerlendirmemekle suçladı.

"TELEFON KAYITLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI"

Avi Gil, Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, 7 Ekim saldırılarından birkaç hafta sonra telefon görüşmelerine ilişkin tutanaklar hazırlanırken usulsüzlük tespit ettiğini söyledi. Gil, durumu derhal başsavcıya bildirdiğini belirtti.

Gil'in aktardığına göre Başbakanlıkta görevli bir tutanak katibi, Braverman'ın talimatıyla Netanyahu'nun saldırı sabahı yaptığı ilk telefon görüşmesinin saatinin değiştirilmeye çalışıldığını kendisine anlattı.

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Gil, "06.40 ile 06.44 arasında yapılan görüşmenin 7 Ekim'in başlangıç anı olan 06.29 olarak değiştirilmeye çalışıldığını" kaydetti.

"NETANYAHU, ESİRLERİN HAYATINI SİYASİ İKBALİNE KURBAN ETTİ"

Gil, Netanyahu'nun siyasi kariyerini korumak amacıyla Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayabilecek fırsatları geri çevirdiğini savundu.

Dönemin kabine toplantılarında Netanyahu'nun, koalisyon hükümetini düşürebilecek bir esir takası anlaşmasını kabul etmek yerine hükümetini korumayı tercih ettiğini öne süren Gil, "O sırada esirlerin dönüşüne öncelik verilmesinin doğru olduğunu düşünüyor muydum? Cevap, evet." ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU, 7 EKİM ÖNCESİNDE UYARILDI"

Gil, 7 Ekim saldırısından önce güvenlik kurumlarının Netanyahu'yu yaklaşan tehlikeye karşı defalarca uyardığını söyledi. Gil'in iddiasına göre Şin Bet Direktörü Ronen Bar, Temmuz 2023'te Netanyahu hastanede bulunduğu sırada kendisi aracılığıyla Başbakan'a resmi bir "savaş uyarısı" iletti.

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Gil, Netanyahu'nun bu uyarının ardından Bar ile acil bir toplantı yapmadığını öne sürdü. Ayrıca Netanyahu'nun 7 Ekim sabahı saldırının ilk iki saatinde üst düzey güvenlik yetkilileriyle görüşmediğini iddia etti.

BAŞBAKANLIK OFİSİ İDDİALARI REDDETTİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı açıklamada Gil'in suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Açıklamada, 7 Ekim'de yaşanan istihbarat zafiyetinin sorumluluğunun Netanyahu'ya yüklenemeyeceği ileri sürüldü. Sorumluluğun orduya ve güvenlik kurumlarının yöneticilerine ait olduğu iddia edildi.

Başbakanlık Ofisi, telefon görüşmesi kayıtlarının gizlice değiştirildiği ve Netanyahu'nun siyasi geleceğini korumak için İsrailli esirleri feda ettiği yönündeki iddiaları da reddetti.

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MUHALEFETTEN NETANYAHU HAKKINDA SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Gil'in açıklamalarının ardından İsrail'deki muhalefet liderleri, Netanyahu hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'deki seçim anketlerinde önde görünen Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun esirlerin hayatı yerine siyasi çıkarlarını ve protokolleri tercih ettiğini savundu.

Eisenkot, Netanyahu'nun 7 Ekim sürecindeki başarısızlıklarına ilişkin derhal cezai soruşturma başlatılmasını istedi. Muhalefet lideri, "Hiçbir şey onu seçimlerden sonra açacağımız devlet soruşturma komisyonundan kurtaramayacak." dedi.

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İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da Netanyahu'ya tepki gösterdi. Liberman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun politikalarının ve esirlerin kurtarılması için ortaya çıkan fırsatların kasıtlı olarak geri çevrilmesinin ülkenin çıkarlarına ihanet anlamına geldiğini savundu. Liberman, Netanyahu'yu "hainlikle" suçladı.

Gil'in iddiaları ve muhalefetin tepkileri, 7 Ekim saldırıları öncesindeki güvenlik uyarıları ile esirlerin serbest bırakılması sürecine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Muhalefet, yaşananların aydınlatılması için resmi bir devlet soruşturma komisyonu kurulmasını talep ediyor.