İsrail'i protesto etti: Alman meclisinden zorla çıkarıldı

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Almanya Federal Meclisi’nde (Bundestag) Filistin hazımsızlığı yaşandı. Sol Parti (Die Linke) milletvekili Cansın Köktürk, üzerinde ‘Palestine-Filistin’ yazılı bir tişörtle oturuma katıldığı için Meclis Başkanı Julia Klöckner (CDU) tarafından genel kuruldan çıkarıldı.

Olay, çarşamba günü öğle oturumda yaşandı. Meclis Başkanı Klöckner, genel kurul salonunda kıyafetlerle siyasi mesaj verilmesinin yasaklandığını hatırlatarak, “Tişört ya da sticker gibi herhangi bir şekilde siyasi mesajlara izin verilmeyeceği konusunda uzlaşı sağlanmıştı. Sayın Köktürk, size daha önce sessizce kıyafetinizi değiştirmeniz yönünde uyarıda bulundum. Bunu reddettiğiniz için sizden salonu terk etmenizi rica ediyorum” dedi.

Mart ayında göreve başlayan 32 yaşındaki milletvekili Köktürk, bu uyarının ardından salonu terk etti. Genç vekil daha önce de Meclis’in açılış oturumuna boynuna “Filistin şalı” takarak katılmış, bu tavrı Almanya’da tartışma yaratmıştı.

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"ELLERİNİZDE KAN VAR"

Oturumda tansiyon sadece bu olayla sınırlı kalmadı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un İsrail-Gazze konulu bir soruyu cevapladığı sırada izleyici localarında oturan bir kadının sesi duyuldu.

Köktürk’ün salondan çıkarılmasından kısa bir süre sonra izleyici locasında bulunan genç bir kadın, “Ellerinizde kan var! Kan! Kan!” diye bağırarak salona seslendi.

Wadephul’un konuşmasına ara verdiği esnada sesini yükselten kadın hükümetin İsrail politikasını eleştiren slogan attı. "Özgür Filistin" diye bağıran kadına güvenlik görevlileri müdahale etti.

Protestocu kadın kısa sürede görevliler tarafından izleyici locasından zorla çıkarıldı.

SOL PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

CDU’lu Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da olayla ilgili olarak Sol Parti’yi hedef aldı. “Böyle bir tişört giydiğinizde nasıl bir etki yarattığını görüyorsunuz. Bu salonun ciddiyetine zarar veriyorsunuz” diyen Wadephul, tüm milletvekillerini Meclis’in tartışma kültürüne saygı göstermeye çağırdı.

Köktürk ise gelişmeleri X hesabından üzerinden değerlendirdi. Meclis’te yapılan tartışmada İsrail’e silah gönderme vaadinde bulunulmasına tepki gösteren Köktürk, “50 binden fazla ölü ve yaralı çocuk hakkında tek kelime edilmedi. Benim tişörtüm sorun oldu. Bu Meclis sınıfta kaldı” ifadelerini kullandı.