İsrail’i korkutan Türk aday... Berlin ‘Elif’ diyecek mi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

ALMANYA’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif’in (AfD) iki hafta önce Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde elde ettiği sarsıcı zaferin ardından gözler yarın sandık başına gidecek başkent Berlin ile Mecklenburg-Vorpommern’e çevrildi. Almanya’nın kamu televizyon kanalı ZDF’nin 14-17 Eylül tarihleri arasında yaptığı son ankete göre Sol Parti (Die Linke) yüzde 22 ile ilk sırada yer alırken Hıristiyan Demokrat CDU ise yüzde 20 ile ikinci sırada bulunuyor. AfD’nin oy oranı yüzde 18, Yeşillerin yüzde 15, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) ise yüzde 12 olarak tahmin ediliyor. Berlin’deki yarışın en çok dikkati çeken ismi ise Sol Parti’nin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp.

‘ELİF FAKTÖRÜ’

Sol Parti’nin anketlerdeki yükselişinde Eralp’in yürüttüğü yoğun saha kampanyasının etkisi büyük. Adaylık sürecinde kapı kapı dolaşarak seçmenlerle buluşan Eralp, kampanyasının merkezine Berlin’in en önemli sorunlarından biri olan yüksek kira ücretlerini ve konut krizini yerleştirdi. Berlin’deki Türk toplumunun önemli bir bölümünün Sol Parti’ye yakın olmamasına rağmen Eralp’e destek vermesi de dikkati çekiyor. Türk kökenli seçmenlerin Eralp’i “bizden biri” olarak sahiplenmesiyle kentte “Bizim kız” söylemi öne çıkarken, söz konusu desteğin sandığa yansıması halinde “Elif faktörünün” seçim yarışında belirleyici olabileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

ZORLU PAZARLIKLAR KAPIDA

Sol Parti’nin sandıktan birinci çıkması halinde ise Eralp’i zorlu bir koalisyon pazarlığı bekliyor. SPD’nin bir bölümünün Sol Parti ile koalisyona pek sıcak bakmadığı biliniyor. Bu sebeple Sol Parti’nin seçimi farkla kazanması kritik önemde. Pazarlıkların en çetrefilli başlığının ise Sol Parti’nin seçim kampanyasının temel vaatlerinden biri olan “özel konut şirketlerine ait binlerce konutun kamulaştırılması” olması bekleniyor.

İSRAİL’E GÖRE ‘YENİ MAMDANİ’

İsrail basını ise Eralp’in yükselişini, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’ye benzetiyor. Mamdani’nin yönettiği New York’ta olduğu gibi, Berlin’de de sol cephe ile kentin Yahudi toplumu arasındaki ilişkilerin gergin olduğu iddia ediliyor. Eralp, yaptığı bir açıklamada seçilmesi halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tutuklanması için mücadele edeceğini belirtmişti.

Haberin Devamı

‘BİZİM KIZ’ ELİF ERALP KİMDİR

SOL Parti’nin adayı 45 yaşındaki Elif Eralp, 1980 darbesi sonrası Almanya’ya göç eden Kayserili bir baba ile Adanalı bir annenin kızı. Münih’te doğup Hamburg’da büyüdü. Solcu bir ailede büyümesine rağmen ideolojik olarak yönlendirilmediğini söyleyen Eralp, “Çocuk yaşta haksızlıklara ve ırkçılığa tanık oldum. Daha 12 yaşındayken hukuk okumaya ve insan hakları alanında çalışmaya karar verdim” diyor. Hukuk eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler’de staj yapan Eralp, göçmen ve mülteci hakları alanında çalıştı. Yaklaşık 11 yıl Federal Meclis’te Sol Parti’nin hukuk danışmanlığını yürüttü. 2021’den bu yana Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili olarak kira, göç, ırkçılık ve ayrımcılık konularına odaklanıyor.



Babası ve yakınlarının önemli bölümü Türkiye’de yaşayan Eralp, her yıl Türkiye’ye geliyor. “Türkiye’yi çok seviyorum. Orası Berlin’den sonra benim ikinci memleketim” diyen Eralp, öğrenciyken İstanbul’da staj yaptığını, en çok Türk yemeklerini özlediğini söylüyor. “Pırasa, taze fasulye, mercimek çorbası yapıyorum. Adana yemeklerini ise annem çok güzel yapar” diyor.