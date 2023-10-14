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İsrail'i kızdıran reklam! İşletmeyi yerle bir ettiler

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#İsrail#Hamas#Reklam
İsraili kızdıran reklam İşletmeyi yerle bir ettiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 14:01

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Huwara kasabasında hizmet veren bir işletmenin yayınladığı Facebook reklamı İsrail'i kızdırdı. İşletme sahibi söz konusu fotoğraftan haberi olmadığını söyleyip özür dilese de İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği talimatla işletmenin binası yerle bir edildi.

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Hamas geçtiğimiz hafta İsrail'e gerçekleştirdiği şok saldırının ardından yüzlerce İsrailli sivili esir almıştı.

Esir alınan sivillerin görüntüleri uluslararası ajanslar tarafından servis edilirken, Hamas'ın kaçırdığı ve elinde silahla fotoğrafını çektiği İsrailli bir kadının fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri olmuştu.

İsraili kızdıran reklam İşletmeyi yerle bir ettiler

İSRAİL'İ KIZDIRAN REKLAM: İŞLETME YIKILDI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Huwara kasabasında hizmet veren 'Eiffel Fırın' isimli bir işletmenin Hamas'ın esir tuttuğu kadının fotoğrafını bir Facebook reklamında kullandığı iddia edildi.

Söz konusu reklam İsrail'i kızdırdı.

İsraili kızdıran reklam İşletmeyi yerle bir ettiler

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) merkez komutanlığı işletmenin yıkılması için emir verirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde işletmenin olduğu binanın buldozerlerle yerle bir edildiği görüldü.

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İŞLETME SAHİBİ ÖZÜR DİLEDİ

İşletmenin sahibi söz konusu reklamda kullanılan fotoğraftan haberi olmadığını belirterek yaşanan olay için özür diledi:

"Birileri bize zarar vermeye çalıştı. Biz insanlara ve kadınlara zarar verilmesine karşıyız. Sadece onurlu bir yaşam sürmek ve herkesle barış içinde yaşamak istiyoruz. Durumdan etkilenen ailenin üyelerinden çok özür dileriz"

İsraili kızdıran reklam İşletmeyi yerle bir ettiler

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#İsrail#Hamas#Reklam

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