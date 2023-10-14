İsrail'i kızdıran reklam! İşletmeyi yerle bir ettiler

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Hamas geçtiğimiz hafta İsrail'e gerçekleştirdiği şok saldırının ardından yüzlerce İsrailli sivili esir almıştı.
Esir alınan sivillerin görüntüleri uluslararası ajanslar tarafından servis edilirken, Hamas'ın kaçırdığı ve elinde silahla fotoğrafını çektiği İsrailli bir kadının fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri olmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Huwara kasabasında hizmet veren 'Eiffel Fırın' isimli bir işletmenin Hamas'ın esir tuttuğu kadının fotoğrafını bir Facebook reklamında kullandığı iddia edildi.
Söz konusu reklam İsrail'i kızdırdı.
İŞLETME SAHİBİ ÖZÜR DİLEDİ
İşletmenin sahibi söz konusu reklamda kullanılan fotoğraftan haberi olmadığını belirterek yaşanan olay için özür diledi:
"Birileri bize zarar vermeye çalıştı. Biz insanlara ve kadınlara zarar verilmesine karşıyız. Sadece onurlu bir yaşam sürmek ve herkesle barış içinde yaşamak istiyoruz. Durumdan etkilenen ailenin üyelerinden çok özür dileriz"