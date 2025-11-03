İsrail'i çileden çıkaran Türkiye ihtimali : 'Trump Ankara'ya merkezi bir rol biçiyor'

Haberin Devamı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post (WP), Türkiye’nin son dönemde artan diplomatik etkisi ve bölgedeki rolünü analiz eden kapsamlı bir yazı yayımladı.

Gazze’nin yeniden inşası ve güvenliğinde Türkiye’nin söz sahibi olmasına İsrail’in şiddetle karşı çıktığı belirtilen haberde, barış planında Ankara’ya merkezi bir rol verilmesinin İsrail’de tepkiyle karşılandığı ifade edildi.

HAMAS'I TÜRKİYE İKNA ETTİ

Washington Post'un haberine göre, Ankara’nın Hamas ile yürüttüğü temaslar Gazze’de ateşkesin sağlanmasında kritik rol oynadı. Ankara, Hamas’la kurduğu siyasi diyalog kanalını somut bir diplomatik kazanca dönüştürdü.

'Trump, Gazze barışı konusunda Türkiye’ye merkezi bir rol biçiyor; ancak İsrail bu durumdan rahatsız' başlıklı yazıda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yürüttüğü çok boyutlu temaslar, Hamas’ın ateşkese razı olmasında belirleyici oldu.” ifadesine yer verildi.

"ERDOĞAN ETKİSİNİ YAPICI ŞEKİLDE KULLANDI"

Haberde ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik “övgü dolu” açıklamalarına dikkat çekildi ve ABD başkanının Erdoğan’ın Hamas üzerindeki etkisini “yapıcı biçimde kullandığını” söylediği aktarıldı.

Gazete, Washington yönetiminin Gazze’de kalıcı barışın sağlanması sürecinde Ankara’yı “merkezi bir ortak” olarak gördüğünü vurguladı.

İSRAİL'İ ALARMA GEÇİREN İHTİMAL

Washington Post'a göre, İsrailli yetkililer Türkiye’nin Müslüman dünyasında nüfuzunu artırdığı gerekçesi ile bu plandan endişe duyuyor.

“Türkiye’nin Gazze’nin yeniden inşası ve güvenliğinin sağlanmasında aktif rol alması ihtimali, İsrail’de alarma neden oldu.” ifadelerinin yer aldığı haberde İsrail istihbaratında görev yapmış üst düzey isimlerden Michael Milshtein'ın “Türklerin Gazze’ye girmesi fikri İsraillileri çileden çıkarıyor. Onlar bizim resmi olarak düşmanımız değil ama kesinlikle dostumuz da değil.” sözlerine yer verildi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Ankara'nın hem insani yardım sevkiyatlarında hem de olası istikrar gücü oluşumunda aktif rol oynamayı planladığını öne süren WP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ateşkesin ardından yaptığı “Türkiye, sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazır” açıklamasını hatırlattı.

Analistlere göre Türkiye, bu süreçte hem Washington ile ilişkilerini onarma hem de küresel diplomasi sahnesinde etkisini artırma fırsatı yakaladı.

Gazetede, Erdoğan’ın Trump’la kurduğu sıcak diyalog ve diplomatik manevra kabiliyeti sayesinde Ankara’nın bölgedeki nüfuzunun daha da güçlendiği yorumu yer aldı.

"BİZİM İÇİN ÇOK TEHLİKELİ OLUR"

İsrail’in özellikle Türkiye’nin Gazze’de asker bulundurabileceği veya yeniden yapılanma sürecine liderlik edebileceği ihtimalinden “derin kaygı” duyduğu belirtilen haberde, eski İsrail Büyükelçisi Michael Oren’in şu değerlendirmesine yer verildi:

“Eğer İran ve Hizbullah’ı bertaraf ettikten sonra Gazze’nin ortasında Türkiye ile Katar öncülüğünde Müslüman bir etki doğarsa, bu bizim için çok tehlikeli olur.”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise “Gazze’de hangi güçlerin kabul edilemez olduğuna biz karar veririz. ABD de bu konuda bizimle aynı noktadadır.” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu’nun bu açıklamasına karşılık ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, “Türklerin sürece yapıcı biçimde katkı sağladığını görüyoruz ve bundan memnunuz.” sözleriyle Ankara’ya destek vermişti.