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İsrail’e verilen süre doldu: ABD’nin yaptırım tehdidi boş çıktı

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#ABD#İsrail#Gazze Şeridi
İsrail’e verilen süre doldu: ABD’nin yaptırım tehdidi boş çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 07:00

ABD’nin başkanlık seçimlerinden önce İsrail’e Gazze Şeridi’nde insani koşulları iyileştirmesi için tanıdığı 30 günlük mühlet doldu fakat hiçbir şey değişmedi.

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13 Ekim tarihli mektupta ABD yönetimi, İsrail’den Gazze’ye her gün en az 350 kamyonluk malzeme girişine izin verilmesi, yeni geçiş noktası açılması, sahillerdeki çadır kamplarında yaşayan insanların kış öncesinde iç bölgelere geçişlerine izin verilmesi ve Gazze’nin kuzeyine yardım kuruluşlarının erişiminin sağlanması gibi taleplerde bulunmuştu. İsrail’e ayrıca BM’nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA’nın faaliyetlerini engelleyecek yasayı kabul etmeme çağrısı yapılmıştı. ABD yasalarına göre uluslararası hukuk kurallarına uymayan ve sivillere insani yardım sağlanmasını engelleyen ülkelere silah sevkiyatında bulunulamıyor.

SİLAH SEVKIYATINA DEVAM

Ancak şartlar iyileşmediği halde Biden yönetimi, İsrail’in insani yardımların ulaştırılması ve erişimi konusundaki ABD yasalarını ihlal etmediğini ve bu nedenle İsrail’e silah sevkiyatının sınırlandırılmayacağını açıkladı.

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SAVAŞI BİTİRME VAKTİ

Öte yandan Brüksel’e ziyareti esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hedeflere ulaştığını vurgulayarak, “Artık bu savaşı bitirme zamanı geldi” ifadesini kullandı. Gazze’de çatışmalara gerçek ve uzun süreli aralar verilmesi ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının sağlanması çağrısında bulundu. ABD’nin ültimatomunun ardından insani yardım gruplarına göre, son bir ayda günde 350 yardım kamyonunun Gazze’ye ulaşması beklenirken bu sayı ortalama olarak 42’de kaldı.

 

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#ABD#İsrail#Gazze Şeridi

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