MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsrail'e tüm uluslararası uçuşlar durduruldu
GeriDünya İsrail'e tüm uluslararası uçuşlar durduruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 16.05.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

İsrail'e tüm uluslararası uçuşlar durduruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsrail'e tüm uluslararası uçuşlar durduruldu

İsrail'deki birçok noktaya Gazze'den yapılan roket atışları nedeniyle, İsrail'e uluslararası uçuşların askıya alındığı bildirildi.

İsrail merkezli "Calcalist" adlı gazetede yer alan haberde, uluslararası hava yolu şirketlerinin İsrail'e uçuşlarını askıya aldığı ve İsrail hava yolunun yalnızca iç uçuşlar için kullanımda olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı Ramon Havalimanı'nın uluslararası uçuşlar için açık olduğu, şirketlerin ise 18 Mayıs Salı gününe kadar uçuş yapmak istemediği kaydedildi.

Filistinli baba çektiği video ile yardım istedi
Filistinli baba çektiği video ile yardım istedi

İsrail Havalimanları Kurumundan yapılan açıklamada İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan dün yapılması planlanan 40 uçak seferinin iptal edildiği belirtilmişti.

Royal Caribbean uluslararası deniz yolcu taşımacılığı yapan şirket, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden İsrail'e yönelik seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

İsrail, AP ve Al Jazeera ofislerinin binasını yerle bir etti
İsrail, AP ve Al Jazeera ofislerinin binasını yerle bir etti

Şirketten yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle İsrail'in Hayfa Limanı'ndan seferlerin haziran ayında başlamasının planlandığı duyuruldu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi