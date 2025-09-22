Bir ülkeden daha Filistin'i tanıma kararı

Haberin Devamı

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz peş peşe yaptıkları açıklamalarla Filistin Devleti'ni tanımalarının ardından Avrupa ülkesi Malta da Filistin Devleti'ni resmen tanıyacaklarını duyurdu.

Malta Başbakanı Robert Abela'nın ofisinden yapılan açıklamada, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 80. oturumu sırasında Filistin Devleti'nin resmen tanıyacaklarını açıkladı.

EYLÜL AYINA İŞARET EDİLMİŞTİ

Malta Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar, BM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, ülkesinin eylülde Filistin devletini resmen tanıyacağını bildirmişti.

Malta’nın, barışın sağlanması için iki devletli çözümü desteklediğini vurgulayan Cutajar, Filistin’in devlet olarak tanınmasının bu yönde önemli bir adım olacağını ifade etmişti.

Ülkesinin, Filistin halkının "kendi kaderini tayin hakkını" uzun zamandır desteklediğini bildiren Cutajar, "sorumlu aktörler olarak, iki devletli çözüm kavramını teoriden pratiğe geçirmek için çalışmak görevimiz" demişti.

Cutajar, "Dolayısıyla Malta hükümeti, eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini resmen tanıma yönünde ilkeli bir karar aldı." ifadesini kullanmıştı