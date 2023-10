İsrail'e 'ikinci cephe' uyarısı: ABD'yi de İran'ı da içine çeker

Haberin Devamı

İsrail Hamas savaşında çatışmalar 15. gününe girerken, İsrail-Lübnan sınırında tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Lübnan Hizbullah'ı ve İsrail cephesinden peş peşe gelen tehditler korkutucu bir şekilde eyleme dönüştü. Hizbullah saldırılarına devam ederken, İsrail bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmek zorunda kaldı.

İSRAİL MEDYASI: HER AN YENİ BİR CEPHE AÇILABİLİR

İsrail dün gece Lübnan’ın güneyinden gerçekleştirilen tanksavar ateşinde 1 askerin hayatını kaybettiğini 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

İsrail medyası son çatışma sonrası Kuzey sınırının her an 'yeni bir cepheye dönüşebileceğini' iddia ederken ABD'li New York Times gazetesi de çarpıcı bir analize imza attı.



NYT'nin haberine göre, Hamas'a karşı başlatılan uzun savaşa rağmen ABD'li yetkililerin asıl endişesi Hizbullah.

Biden yönetiminin Hizbullah'a herhangi bir saldırı düzenlememesi konusunda çağrıda bulunduğunu iddia eden gazete, bu hafta düzenlenen toplantılarda İsrail'e 'Hizbullah'a savaşa girmek için bahane vermeyin' uyarısında bulunduğunu yazdı.

İKİ CEPHELİ SAVAŞ ABD'Yİ DE İRAN'I DA İÇİNE ÇEKEBİLİR

New York Times'ın analizine göre, ABD'li yetkililer İsrail'in iki cepheli bir savaşta zorlanacağını ve böyle bir çatışmanın hem ABD'yi hem de İran'ı içine çekebileceğini düşünüyor.



ABD'nin Hizbullah'ı da dizginlemeye çalıştığını aktaran gazete, Amerikalı diplomatların Orta Doğu'da yaptıkları çok sayıda toplantıda Arap meslektaşları ile bu konuyu konuştuklarını ve onlardan 'İsrail-Hizbullah savaşını önlemek için' destek istediklerini belirtiyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI SALDIRI İSTEDİ, DİĞER YETKİLİLER REDDETTİ

New York Times ve ABD medyasındaki bir çok kaynağa göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Hizbullah'ın Hamas'tan daha büyük bir tehdit olduğunu düşünüyor ve İsrail'in kendisini koruması için 'önleyici bir saldırı' düzenlemesini savunuyor.

Konuya aşina bir kaynak, Gallant'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Bilinken ile yaptığı toplantıda bu teklifi dile getirdiğini ancak saldırı önerisinin diğer yetkililer tarafından reddedildiğini söyledi.



Kaynaklar ayrıca ABD Başkanı Biden'ın, Gallant'ın da aralarında bulunduğu İsrail savaş kabinesi ile bir araya geldiğini ve Hizbullah ile tam ölçekli bir çatışmanın İsrail için doğuracağı sonuçlar hakkında uyarıda bulunduğunu belirtiyor.