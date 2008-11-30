İsrail'e havan topu saldırısı: 6 yaralı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gazze Şeridi'ndeki Filistinli militanlarca, İsrail'e düzenlenen havan mermisi saldırısında 6 İsrailli asker yaralandı.

Akşamın geç saatlerinde düzenlenen saldırıda, Gazze ile İsrail arasındaki Nahal Oz terminali yakınındaki Nahal Oz kibutzunun (çiftlik) hemen yanındaki bir askeri üssü vuran havan mermilerinin, 6 İsrailli askerin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.



Askerlerden birinin durumunun, şarapnel parçalarının başına isabet etmesi nedeniyle ciddi olduğu, diğerlerinin hafif şekilde yaralandıkları kaydedildi.

Havan mermilerinden birinin askeri üssün ortasına düştüğü ifade ediliyor. Şu ana kadar saldırının sorumluluğunu herhangi bir örgüt üstlenmedi.



İsrail ordusu, Filistinli militanların İsrail'in güneyine bugün 11 havan mermisi saldırısı düzenlediklerini bildirdi.



Hava mermisi saldırıları, İsrail askerlerinin bugün Han Yunus'un doğusunda, El Sarahin bölgesinde, Filistinli militanlarca girdikleri çatışma ve açılan tank ateşinde bir Filistinlinin ölmesi, diğer iki militanın da yaralanması sonrası yoğunlaştı.



Bugünkü karşılıklı operasyon ve saldırılar, iki taraf arasındaki 6 aylık ateşkesin ilk kırıldığı 4 kasımdan bugüne karşılıklı ihlallerin devam ettiğini gösteriyor. Ateşkesin süresi resmen 19 aralıkta sona eriyor.



İsrail, Filistinli militanların Kassam roketi ve havan mermisi saldırılarını gerekçe göstererek, Gazze ile İsrail sınırındaki tüm geçiş noktalarını kapatıp, bölgeye tam abluka uygulamasını sürdürüyor. 4 kasımdan bu yana ancak birkaç kez açılan giriş kapılarından sınırlı miktarda insani yardım ve akaryakıtın girişine izin verilmişti.

İsrailli yöneticiler, roket saldırıları sürdüğü müddetçe sınır kapılarının kapalı tutulacağını belirtiyor.