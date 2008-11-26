İsrail'e giden Iraklı vekil suçsuz bulundu

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Irak Federal Yüksek Mahkemesi, İsrail'e gittiği için Eylül ayında dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Mithal El Alusi'nin yargılanamayacağına karar verdi.

Irak Yüksek Adalet Konseyi sözcüsü Abdüssettar Bayraktar, mahkemenin pazartesi günü yaptığı duruşmada, "Meclisin dokunulmazlığı kaldırma kararının yasa dışı ve anayasaya aykırı olduğuna, çünkü mevcut anayasanın vatandaşların herhangi bir ülkeye gitmesini yasaklamadığına" karar verdiğini söyledi.



Bayraktar, Meclisin “kesin ve bozulamaz” olduğunu söylediği karara uyması gerektiğini kaydetti. Irak'ta 1950'lerden kalma bir yasa, İsrail'e seyahati ölümle cezalandırabiliyor.



Sünni milletvekili El Alusi'nin terörizmle mücadele konferansı için İsrail'e gitmesini eleştirenler, ziyaretin İsrail'i tarihsel düşmanları olarak gören Iraklılar için bir aşağılanma olduğunu ileri sürmüşlerdi.



El Alusi ise seyahatinin amacının, Irak'a terörizmle mücadelesinde uluslararası destek sağlamak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme kararından sonra açıklama yapan El Alusi'nin üyesi olduğu Irak Millet Partisi, İran'ı kastederek, "bu adil kararın İran'ın gündemini uygulama maşası haline gelenleri açığa çıkaran bir ışık olduğunu" savundu.

