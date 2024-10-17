İsrail’e ‘Gazze’deki insani durumu düzelt’ uyarısı: ABD’nin ültimatomu ince hesaplı

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İsrail’e füze savunma sistemi konuşlandıran ABD’nin, Tel Aviv hükümetine Gazze’deki insani durumun düzelmesi için 30 günlük bir süre tanıyan bir ültimatom mektubu gönderdiği ortaya çıktı. Washington yönetiminden İsrail’e bugüne kadar yapılan en güçlü yazılı uyarı olarak nitelendirilen mektubun Gazzelilerin içinde bulunduğu insani krizi hafifletmede işe yarayıp yaramayacağı ise belirsiz.

GÜNDE 350 KAMYON

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından imzalanan ve 13 Ekim’de gönderilen mektup, “Gazze Şeridi’ndeki endişe verici insani durumun düzeltilmesi için İsrail hükümetine 30 günlük süre” tanıyor. Mektupta, bölgeye giren insani yardım miktarının artmaması halinde “ilgili ABD yasalarının ihlal edilmiş olacağı” belirtilerek silah ve mühimmat ihracatında kısıtlamalara gidilebileceği ima ediliyor. ABD Dış Yardımlar Yasası’na göre insani krizin olduğu bölgelere yardım girişini engelleyen ülkelere silah ihracatı askıya alınıyor. Bakanlar, Gazze’ye gıda taşıyan kamyonları engellediği yönündeki raporlara dikkat çekerek, “günde 350 kamyonun” bölgeye girmesini talep ediyor.

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BIDEN VE HARRIS YOK

ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, İsrail’e “yardımların iyileştirilmesine yönelik harekete geçmesi için” süre tanındığını teyit etti. Mektuptaki detaylar ABD yönetiminin uyarısında ne derece ciddi olduğu konusunda soru işaretleri yarattı. Mektubun ne ABD Başkanı Joe Biden, ne de Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in adına gönderilmemesi dikkat çekiyor.

SEÇİM SONRASINA AYARLI

İsrail hükümetine verilen 30 gün süre, 5 Kasım’da yapılacak ABD seçimlerinden sonra doluyor. Böylece İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yeni ABD yönetiminde Harris ile mi yoksa Donald Trump ile mi karşı karşıya kalacağını öğrenmek için vakit kalıyor. Tel Aviv’e askeri yardımın tehlikede olduğu uyarısı, Biden yönetiminin İsrail’e İran’ın füze saldırılarından korumak için THAAD hava savunma sistemi ve Amerikan birliği göndermesiyle de çelişiyor.

Mektubun ardından 50 TIR

Gazze Şeridi’ndeki insani durum, özellikle 12 gündür abluka uygulanan bölgenin kuzeyinde felaket boyutuna ulaşmış durumda. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, İsrail, 1 Ekim’den beri Gazze’nin kuzeyine yardımların geçişine izin vermiyordu. İsrail yönetimi, uyarı mektubunun ortaya çıkmasının ardından Gazze Şeridi’nin kuzeyine yalnızca 50 TIR insani yardımın girdiğini duyurdu. İsrail’in saldırısı altındaki kuzeyde elektrik ve su gibi temel hizmetler verilemiyor. Bölgede yaklaşık 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.