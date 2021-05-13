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Dünya
Haber Giriş: 13.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İsrail’e büyük tepki

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İsrail’e büyük tepki

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları başta Türkiye olmak üzere ABD, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Güney Afrika gibi birçok ülkede İsrail büyükelçilikleri ve devlet binaları önünde protesto ediliyor.

* İngiltere’de başbakanlık binası 10 Numara önünde toplanan göstericiler, Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki zorunlu göç politikası ve İsrail’in saldırılarına karşı protesto düzenledi.

* Güney Afrika’nın başkenti Cape Town ve Johannesburg’da da Filistin bayraklarıyla sokaklara dökülen binlerce kişi “Özgür Filistin” sloganları atarak İsrail’in saldırılarını protesto etti.

* Madrid, Berlin, Londra, Rotterdam gibi şehirlerde Filistin bayrakları ile gösteriler yapıldı.

* ABD’deki gösteriler başkent Washington D.C., New York ve Los Angeles gibi büyük kentlerde yoğunluk gösterdi. Washington’da Ortodoks Yahudilerin de destek verdiği gösterilerde binlerce kişi Beyaz Saray önünde toplandı.

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