×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail’e bir protesto daha... EurovisIon birincisi ödülünü iade edecek

Güncelleme Tarihi:

#2024 Eurovision Şarkı Yarışması#Nemo#İsrail
İsrail’e bir protesto daha... EurovisIon birincisi ödülünü iade edecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:00

2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan İsviçreli şarkıcı Nemo, İsrail’in 2026’daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri gönderecek.

Haberin Devamı

Kararını Instagram hesabından paylaştığı video ile duyuran Nemo, BM’nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun soykırım olduğu sonucuna vardığı bir dönemde, İsrail’in yarışmaya devam etmesinin yarışmanın idealleriyle çeliştiğini söyledi.

Yarışmanın organizatörü Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU), şarkı yarışmasının politik olmadığını ısrarla savunmasına rağmen, yarışmanın ciddi suçlarla itham edilen bir devletin imajını yumuşatmak uğruna defalarca kullanıldığını vurgulayan Nemo, “Bütün ülkeler çekildiğinde, bir şeylerin yanlış olduğu belli olmalı. Bu yüzden ödülü, net bir mesajla Cenevre’deki EBU Genel Merkezi’ne göndermeye karar verdim. Sahnede kutladığımız değerler, sahne dışında var olmuyorsa, en güzel şarkılar bile anlamsız hale gelir. Söz ve eylemlerin birbiriyle uyumlu olduğu anı bekliyorum, o zamana kadar bu ödül sizin” ifadelerini kullandı.

EBU Genel Kurulu’nda, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda kararı protesto ederek yarışmadan çekilme kararı almıştı.

Gözden KaçmasınAltı ülkeden yarışmaya boykot: Eurovision’da İsrail çatlağıAltı ülkeden yarışmaya boykot: Eurovision’da İsrail çatlağıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#2024 Eurovision Şarkı Yarışması#Nemo#İsrail

BAKMADAN GEÇME!