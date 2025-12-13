İsrail’e bir protesto daha... EurovisIon birincisi ödülünü iade edecek

Haberin Devamı

Kararını Instagram hesabından paylaştığı video ile duyuran Nemo, BM’nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun soykırım olduğu sonucuna vardığı bir dönemde, İsrail’in yarışmaya devam etmesinin yarışmanın idealleriyle çeliştiğini söyledi.



Yarışmanın organizatörü Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU), şarkı yarışmasının politik olmadığını ısrarla savunmasına rağmen, yarışmanın ciddi suçlarla itham edilen bir devletin imajını yumuşatmak uğruna defalarca kullanıldığını vurgulayan Nemo, “Bütün ülkeler çekildiğinde, bir şeylerin yanlış olduğu belli olmalı. Bu yüzden ödülü, net bir mesajla Cenevre’deki EBU Genel Merkezi’ne göndermeye karar verdim. Sahnede kutladığımız değerler, sahne dışında var olmuyorsa, en güzel şarkılar bile anlamsız hale gelir. Söz ve eylemlerin birbiriyle uyumlu olduğu anı bekliyorum, o zamana kadar bu ödül sizin” ifadelerini kullandı.



EBU Genel Kurulu’nda, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda kararı protesto ederek yarışmadan çekilme kararı almıştı.