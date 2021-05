İsrail'e bir tepki de Yahudi Google çalışanlarından: Sözleşmeler sonlandırılsın!

İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik saldırıları günlerdir devam ederken İsrail'e tepkiler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak bir grup Google çalışanının şirket içinde bir imza kampanyası düzenlediği ve şirket yönetiminden İsrail'le olan sözleşmelerin yeniden gözden geçirilmesini talep ettiği ortaya çıktı.

Çalışanların dün başlattığı imza kampanyasında başta CEO Sundar Pinchai olmak üzere şirket yöneticilerine "İsrail ordusunun ve çete şiddetinin Filistinlilere verdiği zararın doğrudan tanınmasıyla Filistin ve İsrail'deki şiddetin görülmesi" çağrısı yapılıyor.

İMZA KAMPANYASI YÜZLERCE KİŞİYE ULAŞTI

Jewish Diaspora in Tech (Teknoloji Sektöründeki Yahudi Diasporası) isimli çalışan grubunun başlattığı kampanya kısa sürede 250 imzaya ulaştı. Insider'ın aktardığına göre, Google çalışanları sendikasının temsilcisi de metnin kaleme alınmasında ve imzaya açılmasında rol oynadı.

Ardından bir de kamuya açık versiyonu hazırlanan imza kampanyasına dünyanın her yerinden Google ya da teknoloji sektörü çalışanı olsun olmasın, herkes katılabiliyor.

İSRAİL ORDUSUNDAN İHALE ALMIŞTI

Google'ın halihazırda 130 binden fazla tam zamanlı çalışanı ve bir bu kadar da sözleşmeli çalışanı bulunuyor.

Hazırlanan imza metninde Filistin'e insani yardım sağlayan kuruluşlara finansman desteği çağrısı yapılırken, Filistinlilerin insan haklarını ihlal eden şirket sözleşmelerinin sona erdirilmesi talep ediliyor.

Nisan ayında Google ve Amazon'un İsrail hükümetinden bulut bilişim ihaleleri aldığı ve İsrail ordusuyla birlikte çalışacağı açıklanmıştı. İmza metninde, "İsrail'in eylemlerinin birçoğu, Google'ın savunucusu olduğu Birleşmiş Milletler insan hakları prensiplerini ihlal etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Metinde Google'ın şemsiye şirketi olan ve Waymo gibi yan kuruluşları da bulunan Alphabet'e atıfla şu satırlara yer verildi:

"Alphabet'in tüm iş sözleşmelerinin ve şirket bağışlarının gözden geçirilmesini ve Filistinlilerin haklarını ihlal eden İsrail ordusu gibi kurumlarla olan sözleşmelerin sona erdirilmesini talep ediyoruz."

ABD basınında yer alan konuyla ilgili haberlerde Google'ın kampanyayla ilgili yorum taleplerine yanıt vermediği detayı da yer aldı.

SİYONİZM KARŞITI YAHUDİLERDEN OLUŞUYOR

Teknoloji sitesi Verge'ün aktardığına göre, imza kampanyasını başlatan Jewish Diaspora in Tech grubu, geçtiğimiz yıl Google'ın içindeki Yahudi çalışanların oluşturduğu ve kısaca "Jewglers" olarak adlandırılan Jewish ERG'nin Siyonizm yanlısı tavrına bir tepki olarak kuruldu. Her ne kadar Jewglers apolitik bir grup olduğunu iddia etse de, Verge'e konuşan iki çalışan, grubun İsrail yanlısı tartışmaları desteklediğini ve Siyonizm karşıtı görüşlerin paylaşılması anlamında güvenilir bir ortam olmadığını belirtti. Bu durum Jewish Diaspora in Tech'in ortaya çıkmasıyla sonuçlandı.

Kendilerini "Google'da çalışan Yahudi milliyetçilik karşıtları" olarak nitelendiren Jewish Diaspora in Tech'in üyelerinden bir pazarlama yöneticisi, "Kendi alanımızı oluşturmak zorundaydık çünkü ERG'nin içinde görüşlerimizi açıklamamıza kelimenin tam anlamıyla izin verilmiyordu" diye konuştu.

Grup üyeleri Google içinde özellikle Siyonizm karşıtı görüşlerin özgürce ifade edilebilmesi için şirkete çağrıda bulunuyor. Grubun sitesindeki "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde, "Google dünyanın en büyük arama motoru ve şirket içinde ifade özgürlüğünün şu ya da bu şekilde baskılanması, sadece içerideki Googler'lar için değil dünyanın her yerindeki insanlar için bir tehlikedir" ifadeleri yer alıyor.

Grup üyeleri, Jewgler'ların Filistinlilere yönelik şiddeti kınayan bir açıklama yapmayı reddetmesi üzerine mektubu kaleme aldıklarını da söyledi. Çalışanlardan biri Verge'e yaptığı açıklamada, Jewgler'lar içinden bazı kişilerin İsrail yanlılarının finanse edilmesini savunduğunu da belirtti.

Jewish Diaspora in Tech'in imzaya açtığı metin şöyle:

Sevgili Sundar ve Google Yönetim Ekibi,

Bizler İsrail ve Filistin'deki siyasi ve ırksal şiddet etrafında gelişen şirket içi diyalog konusunda kaygılı bir grup Yahudi ve yakını Google çalışanından oluşan bir koalisyonuz. Biz Yahudiler olarak, size sadece İsrail yanlısı ve Siyonist yanlısı eylemlere destek istemek için yazanların görüşlerini desteklemiyoruz.

Bizler İsrail'in Yahudilerle bir tutulmasına itiraz ediyor, Siyonizm karşıtlığının antisemitizm olmadığını teyit ediyor ve yöneticilerimizin aşağıdaki önlemleri almasını istiyoruz:

1- Filistinli Googler'ların talepleri dinlensin: Filistinliler bölgede yaşayan askerileşmiş sömürge şiddetinden fazlasıyla etkilenmektedir. Lütfen Filistinli Googler'ların taleplerine kulak verin ve bundan sonraki adımlarda söylediklerini merkeze alın.

2- Askeri şiddetten etkilenen Filistinlilere insani yardım için finansman sağlansın: Google'dan Filistin insan hakları örgütlerine finansman sağlamasını ve İsraillilerin insani yardım girişimlerine verilen destekle Filistinlilere verilenin aynı büyüklükte olmasını istiyoruz.

3- Acılar görülsün: Google yönetiminden şirket geneline hitap eden İsrail ordusunun ve çete şiddetinin Filistinlilere verdiği zararı doğrudan tanıyan ve Filistin ve İsrail'deki şiddeti kabul eden bir açıklama yapmasını istiyoruz. Şu an hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin canı yanıyor ancak Filistinlilerin karşı karşıya olduğu yıkıcı ve öldürücü saldırıları gözardı etmek, Filistinli iş arkadaşlarımızı silmek anlamına geliyor.

4- İfade özgürlüğü korunsun: Google yöneticilerinden İsrail'e ya da Siyonizm'e yönelik her türlü eleştiriyi antisemitist addeden, antisemitizm tanımlarını reddetmelerini istiyoruz. Siyonizm karşıtlığı antisemitizm değildir. İkisini bir tutmak, ifade özgürlüğünü sınırlandırıp gerçek antisemitizm eylemlerine dair dikkati dağıtarak, hem Filistinlilerin hem de Yahudilerin adalet arayışına zarar vermektedir.

5- Google'ın insan hakları kararlılığı vurgulansın: İsrail'in eylemlerinin birçoğu, Google'ın savunmakta kararlı olduğu BM insan hakları prensiplerini ihlal ediyor. Alphabet'in tüm iş sözleşmelerinin ve şirket bağışlarının gözden geçirilmesini ve Filistinlilerin haklarını ihlal eden İsrail ordusu gibi kurumlarla olan sözleşmelerin sona erdirilmesini talep ediyoruz.

İmza: Kaygılı Yahudi Googler'lar ve Destekçileri...

