×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail'den yeni etnik temizlik adımı: Ben-Gvir duyurdu! Çalışmalar gelecek dönemde başlayacak

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Filistin#Etnik Temizlik
İsrailden yeni etnik temizlik adımı: Ben-Gvir duyurdu Çalışmalar gelecek dönemde başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 17:10

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında etnik temizliğe tabi tutmak için, gelecek dönemde bir "hükümet göç ofisi" kuracağını ilan etti. Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de sözde "gönüllü göçü" teşvik etmenin gerçek ve tek çözüm olduğunu savundu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında etnik temizliğe tabi tutmak için, gelecek dönemde bir "hükümet göç ofisi" kuracağını ilan etti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de sözde "gönüllü göçü" teşvik etmenin gerçek ve tek çözüm olduğunu savundu.

Bunun Gazze'deki Filistinlilere iyi bir hayat imkanı sunacağını ileri süren Ben-Gvir, 27 Ekim'deki seçimlerden sonra, gelecek dönemde bir "hükümet göç ofisi" kuracaklarını kaydetti.

Ben-Gvir, partisi Yahudi Gücü'nün bu ofisin başında olacağını iddia etti.

İsrailden yeni etnik temizlik adımı: Ben-Gvir duyurdu Çalışmalar gelecek dönemde başlayacak

Haberin Devamı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

ETNİK TEMİZLİĞİN ADI 'GÖNÜLLÜ GÖÇ' OLDU

İsrail basını, Ben-Gvir'in "Bağı koparma 710" adını taşıyan ve Gazze'den “gönüllü göç” olarak nitelendirdiği sürece dair planını kamuoyuna sunmaya hazırlandığını, bu plan kapsamında 2 milyon 200 bin kişinin yaşadığı Gazze'den ilk yıl 250 bin Filistinlinin, 3 yıl içinde 1,11 milyon kişinin ve 7 yılın sonunda 1 milyon 860 bin civarında kişinin zorla göç ettirilmesinin hedeflendiğini bildirmişti.

Gözden KaçmasınNetanyahunun yolsuzluk davası devam ediyorNetanyahu'nun yolsuzluk davası devam ediyorHaberi görüntüle

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Filistinlilerin Gazze'den sürgün planının iptal edilmediğini, hala görüşüldüğünü ancak şu anda dondurulduğunu kaydetmişti.

İsrailden yeni etnik temizlik adımı: Ben-Gvir duyurdu Çalışmalar gelecek dönemde başlayacak

TÜRKİYE VE 7 ÜLKEDEN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Ben-Gvir ve Katz'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik açıklamalarını şiddetle kınamıştı.

Bakanlar, bu tür kışkırtıcı açıklamaların ve önerilerin, uluslararası insani hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk ilkelerini açıkça ihlal ettiğini ve Filistin halkının meşru ve devredilemez haklarına doğrudan tehdit oluşturduğunu vurgulamıştı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAlmanyada endişe verici bir gelişme yaşanmak üzere: Avrupayı kökten değiştirebilirAlmanya'da endişe verici bir gelişme yaşanmak üzere: 'Avrupa'yı kökten değiştirebilir'Haberi görüntüle

Bakanlar, herhangi bir bahane veya gerekçeyle işgal altındaki Filistin toprakları içinde veya dışında Filistin halkını yerinden etmeyi amaçlayan her türlü girişimi veya planı kesin bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını belirtmişti.

İsrailden yeni etnik temizlik adımı: Ben-Gvir duyurdu Çalışmalar gelecek dönemde başlayacak

GAZZE SALDIRI ALTINDA

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu yaralılar, kentteki Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözden KaçmasınRusya ile ABDnin görüşmesi sonrası ilk açıklamalar: Witkoff ile Kushner, savaşı bitirmek için teklif sunduRusya ile ABD'nin görüşmesi sonrası ilk açıklamalar: Witkoff ile Kushner, savaşı bitirmek için teklif sunduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Filistin#Etnik Temizlik

BAKMADAN GEÇME!