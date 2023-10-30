İsrail’den yavaşlama sinyali yok... Netanyahu: Bu daha başlangıç

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İSRAİL ordusunun ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki gece yaptığı açıklamada cuma gecesi genişletilen kara operasyonlarıyla savaşta “ikinci aşamaya geçtiklerini” açıkladı.

İKİ ANA HEDEF

Gazze’ye yönelik kara operasyonlarının genişletildiği cuma akşamından sonra ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Netanyahu, İsraillilere “uzun ve zorlu” bir saldırıya hazırlanmalarını söyledi ve harekâtı ülkenin 1948’den bu yana verdiği “ikinci bağımsızlık savaşı” olarak tanımladı. Kara harekâtlarının temel hedeflerinin “Hamas’ın yönetim ve askeri kabiliyetlerini yok etmek ve rehineleri eve getirmek” olduğunu söyleyen Netanyahu, kara harekâtının genişletilmesinin savaş kabinesinde oybirliğiyle onaylandığını belirterek, “Daha sadece başlangıç aşamasındayız. Düşmanı yer üstünde ve yer altında yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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TEVRAT’A ATIF YAPTI

Konuşmasında yer yer Tevrat’a atıflarda bulunan Netanyahu İsrail askerlerinin 3 bin yıldır İsrail için savaşan Yahudilik tarihinde yerini aldığını savundu. İsrail’in savaş suçu işlediği suçlamalarına da yanıt veren Netanyahu, “Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin. Eğer askerlerimizi savaş suçları işlemekle itham edebileceğinizi sanıyorsanız, bu ikiyüzlülüktür. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz” diye konuştu. İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki kara operasyonlarında faaliyet alanını genişletmesine rağmen, bunun topyekûn bir kara harekâtına dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli değil.

ABD ETKİLEDİ İDDİASI

Öte yandan Amerikan New York Times gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, Gazze’ye yönelik saldırıların, “İsrail tarafından ABD ile paylaşılan saldırı planlarından daha küçük ve dar odaklı olduğunu” ve bunda ABD’nin etkisi olduğunun düşünüldüğünü aktardı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in tavsiyeleri sonucu İsrail ordusunun saldırı planlarını yenilediğini belirten yetkililer, İsrail ordusunun geçtiğimiz günlerde saldırılarının dozunu arttırdığına işaret ederek Tel Aviv yönetiminin nihai kararının ne olacağının da kestirilemediğini aktardı.

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BİR GECEDE 100 CAN KAYBI

- GAZZE’ye geçen cuma gecesi uygulanan karartmanın dün sabit hatlar, mobil sinyaller ve internet bağlantısı kademeli olarak yeniden sağlanmaya başladı. İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları 23’üncü gününde de karadan ve havadan devam ederken, bombardıman ağırlıklı olarak Gazze’nin kuzey kesiminde yoğunlaştı. İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada savaş uçaklarının Gazze’deki 450’den fazla Hamas’a ait mevziyi hedef aldığını duyurdu. Hedefler arasında askeri merkezler, gözlem kuleleri ve tanksavar ateşleme noktalarının yer aldığı belirtildi.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda ise gece boyunca süren saldırılarda 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve saldırılarda ölenlerin sayısının 8 bin 5’e yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 3 bin 342’sinin çocuk, 2 bin 62’sinin ise kadın olduğu bildirildi.

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‘TANKLARI VURDUK’

İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin kuzeybatısına giren bazı İsrail askeri araçlarını ağır kalibreli havan toplarıyla vurduklarını duyurdu. Erez bölgesinin batısındaki bazı araçların alev aldığı, çok sayıda İsrailli askerin öldüğü iddia edildi.

ÖNCE SUÇLADI SONRA ÖZÜR DİLEDİ

- İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, savunma ve istihbarat kurumlarına 7 Ekim’deki Hamas saldırısından önce kendisine hatalı değerlendirmeler ilettikleri suçlamasını yöneltti. Kısa süre sonra paylaşımını silen İsrail Başbakanı, “söylediğim şeyler söylenmemeliydi” diyerek açıklamaları nedeniyle özür diledi. Netanyahu açıklamasında, saldırılarla ilgili kendisine iç istihbarat kurumu Şin Bet ve askeri istihbarat servisleri tarafından hiçbir bilgi verilmediğini belirterek, aksine Hamas’ın yıldırıldığı ve sükûnetin sağlandığı değerlendirmesini yaptıklarını ifade etti. İsrailli siyasetçilerin tepkisini çeken paylaşımını kısa süre sonra silen Netanyahu, “Ben hatalıydım. Söylediğim şeyler söylenmemeliydi ve bunun için özür dilerim. Güvenlik birimlerinin tüm başkanlarına tam destek veriyorum” mesajıyla özür diledi.

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DIŞİŞLERİ’NDEN İSRAİL’E SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik eleştirilerinin ardından diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı alan İsrail’e “Gazze’deki katliamı örtbas etmek için gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecek” ifadeleriyle tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail’in Türkiye’deki diplomatik temsilcileri geri çağırma kararının ardından yaptığı açıklamayla İsrail yönetimine sert sözlerle tepki gösterdi. Bakanlıktan yayınlanan yazılı açıklamada, “Doğruların ve gerçeklerin dile getirilmesine dahi tahammül edemeyen kimi İsrailli yetkililerin, Gazze’de Filistinli sivilleri topluca hedef alan acımasız katliamı örtbas etme umuduyla, çarpıtmalar ve iftiralar eşliğinde gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkelerin aksine Türkiye’nin tarih boyunca Yahudiler için güvenli bir ülke olduğu vurgulanarak, “Ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri, muhataplarına misliyle iade ediyoruz” denildi.

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ZATEN GİTMİŞLERDİ

Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail makamlarına “Gazze sakinlerini topyekûn yok etmeyi amaçlayan bu barbarlığın son bulması için kendilerine yapılan ateşkes ve barış çağrılarına acilen kulak vermeleri çağrısında” bulundu. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, önceki gün sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamayla “iki ülke ilişkilerini yeniden değerlendirmek” amacıyla Türkiye’deki diplomatlarını geri çağırdığını duyurmuştu. Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise Türkiye’deki İsrailli diplomatların 19 Ekim’de zaten ülkeden ayrılmış olduklarına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’ye saldırıları dolasıyla İsrail’i savaş suçlusu olarak ilan etmeye hazırlanıldığını açıklamıştı.

Eli Cohen