İsrail’den Türkiye ve bölge ülkelerine: Kahve eşliğinde toplandığımızda işbirliği gelişir

TÜRKİYE’nin Tel Aviv Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Selim Öztürk, sosyal medya hesabından sergiyle ilgili yaptığı açıklamada Herzog’un mesajını da paylaştı.

‘ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜM’

Isaac Herzog burada, “Geçen günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölgedeki diğer liderler ile görüştüm. Eminim ki bir masa etrafında kahve eşliğinde toplandığımızda, bütün bölgemizi kültürel ve diğer konularda işbirliği ile daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz” diye konuştu.



Bir masanın etrafına kahve içmeye oturulduğunda, aradaki farkların ve anlaşmazlıkların o kadar da büyük ve korkutucu olmadığının görüleceğini vurgulayan Herzog, “Yaşadığımız bu geniş coğrafyada bizlere dinler ve kültürler arası zengin kesişim noktalarını öğretiyorlar. Bunu açık yüreklilikle yapıyorlar. Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutu’ndan sizlere en iyi dileklerimi yolluyorum” ifadelerini kullandı.

‘KAHVELER BİZDEN OLSUN’



İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, katkılarından ötürü Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa ile Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Öztürk’e de teşekkür etti. Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı, “Bu sıcak ve dostane konuşmayı serginin açılışına ilettiğiniz için teşekkürler Sayın Herzog. Ayrıca bu güzel müzeyi, bu sergiye ev sahipliği yapmasına imkan sağladığınız için de minnettarız” açıklamasıyla Herzog’a teşekkür etti. Öztürk, “Eminim ki bir fincan Türk kahvesi bir masanın etrafındaki bölge liderlerine sunulduğunda pek çok sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. O gün geldiğinde emin olun kahveler bizden olacak” ifadelerini kullandı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor