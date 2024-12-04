İsrail’den Türk hastanesine baskın

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Filistin haber ajansı Wafa, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’daki Tubas’ta bulunan Türk Devlet Hastanesi’ne baskın düzenlediğini bildirdi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kurulan hastane 2013 yılından bu yana hizmet veriyor.

BİRİNCİ KATI ELE GEÇİRDİLER

İsrail güçleri, dün erken saatlerde Tubas’ın kuzeyindeki Akaba kasabasının girişinde bir otomobili dron saldırısıyla hedef alarak iki Filistinliyi öldürdü. Hemen ardından Tubas Türk Devlet Hastanesi kuşatıldı. Düzenlenen baskında hastanenin genel müdürü Muhammed Samara da dahil olmak üzere beş sağlık personeli gözaltına alındı. Filistin Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler genel müdürü Haitham Hidri, İsrail güçlerinin hastanenin birinci katını ele geçirdiğini ve acil servis şefi Muhammed Gannam’a hastaların önünde saldırdığını söyledi. Birinci kattaki hastaların diğer katlara taşınmasının hayatlarını tehlikeye attığını belirten Hidri, ayrıca İsrail güçlerinin bir hastayı da yaraladığını bildirdi.

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EL KASSAM İLE ÇATIŞMA ÇIKTI

Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, hastane binası yakınlarında İsrail güçleriyle çatışmaya girdiğini açıkladı. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’daki hastanelere yönelik sürekli tekrarlayan saldırılarıyla sağlık ekiplerinin çalışmalarını engelliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Gazze’deki sağlık tesislerine ve personeline yönelik 600’den fazla saldırı belgelendi.

İSRAİL, LÜBNAN’DA ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail ve Hizbullah arasında 27 Kasım’da yürürlüğe giren ateşkes, İsrail ordusu tarafından defalarca ihlal edildi. Hizbullah, önceki gün ilk kez İsrail ordusuna yanıt verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hizbullah’ın saldırısına “sert karşılık vereceklerini” söylerken, Hizbullah tarafından ise ateşkesi ilk bozanın İsrail olduğu açıklaması geldi. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz da ateşkesin çökmesi halinde İsrail güçlerinin “artık Lübnan ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağı” tehdidinde bulundu.

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EN AZ 73 İHLAL

Pazar günü başkent Beyrut üzerinde İHA uçuran İsrail ordusu önceki gün akşam saatlerinde de Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırıları düzenledi. 27 Kasım’dan bu yana iki kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı en az 73’e yükseldi. Axios’a konuşan ABD’li kaynaklar, “İsrail’in tehlikeli bir oyun oynadığını” ve Washington yönetiminin Tel Aviv’i uyardığını belirtti. Ateşkes anlaşması, İsrail ordusunun güney Lübnan’dan çekileceği ve Hizbullah’ın ağır silahlarını Litani Nehri’nin kuzeyine taşıyacağı 60 günlük bir geçiş dönemi öngörüyor. İhlalleri ABD liderliğindeki denetim komitesi izliyor.