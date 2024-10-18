İsrail’den tesadüfi suikast: Yahya Sinvar öldürüldü

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Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Tahran’da öldürdüğü İsmail Haniye’nin halefi aynı zamanda 7 Ekim’in mimarı olarak gördüğü Yahya Sinvar’ın tesadüfi bir operasyonda öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Sinvar’ın öldürülmesinin gruba ağır bir darbe vuracağını söyleyerek, gerilemesine yol açacağını öne sürdü. ABD Başkanı Joe Biden ise, Almanya’ya seyahati sırasında Air Force One’da yaptığı konuşmada, ABD’nin İsrail’in Sinvar’ı bulmasına yardımcı olduğunu bu konudaki talimatı bizzat kendisinin verdiğini söyledi.

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Yahya Sinvar, İsmail Haniye’nin 31 Temmuz’da İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikastın ardından Hamas’ın yeni lideri olarak seçilmişti.

ÇATIŞARAK ÖLDÜ

Önceki gün Refah’ta İsrailli askerlerin birkaç Hamaslının bir binaya girdiğini gördüğü, hareketli anların yaşanmasıyla İsrailli askerlerin binaya saldırdığı ve Sinvar’ın, bulunduğu binada kuşatıldığını anlayınca İsrailli askerlerle çatışmaya girdiği aktarıldı. Tank ateşi nedeniyle yapının çöktüğü ifade edilirken, askerlerin daha sonra enkaz içinde, öldürülen Hamaslılardan birinin diş yapısı nedeniyle Sinvar’a çok benzediğini fark ettiği belirtildi. İsrail medyasında, cenazenin parmak izi de uyuşunca İsrail’e getirildiği, gerçekleştirilen DNA testinin ardından cesedin Yahya Sinvar’a ait olduğunun kesinleştiği kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sinvar’ın öldüğünün doğrulandığını bildirdi.

HAMAS: ÖLMÜŞ OLABİLİR

Filistinliler sosyal medyada dolaşan Sinvar’a ait olduğu öne sürülen görüntülerin yapay zekâ ile yapıldığını ve bu sahte suikast haberiyle istihbarat peşine düşüldüğüne inansa da, Hamas kaynakları, Sinvar’ın İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceğine dair işaretler olduğuna dair açıklama yaptı. İsrailli siyasi yorumcu Ori Goldberg, Sinvar’ın öldürülme ihtimalinin İsrail için çok anlamlı olduğunu ve ordunun “yüzde 105” emin olana kadar bunu resmi olarak duyurmak istemeyeceğini söyledi.

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İsrail basınının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberlerinde, bombalanan binada Yahya Sinvar’ın bulunduğu yönünde bir istihbaratları olmadığı aktarıldı.

ABD İSTİHBARAT SAĞLIYORDU

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise sosyal medyada üzerine çarpı işareti konulmuş Hamas’ın iki numarası Muhammed Deif ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın fotoğraflarını paylaşarak Tevrat’tan yaptığı alıntı ile birlikte “Her teröriste ulaşacağız ve ortadan kaldıracağız” ifadesini kullandı. Hamas’ın 7 Ekim baskınının mimarı olduğu düşünülen Sinvar’ın, savaşın başından bu yana tünellerde saklandığı düşünülüyordu. Sinvar’ın, İsrailli rehineleri olası bir saldırıya karşı yanında tuttuğu öne sürülmüştü. İsrailli kaynaklar, Sinvar’ın öldürülmesinin planlı bir suikast ya da hedefli bir özel operasyon olmadığını, aksine tesadüfi bir karşılaşma olduğunu savunurken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin İsrail’e istihbarat akışını 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğünü, Sinvar’ın yerinin tespit edildiğini anlayınca sürekli yer değiştirdiğini söyledi.

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Sinvar’ın Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan bu binada öldürüldüğü iddia edildi.

YAHYA SİNVAR KİMDİR

- Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon’dan Gazze Şeridi’ne sığınan Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı’nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini bölgede gören Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi’nde Arapça çalışmalarında lisans derecesi aldı.

- Dönemin atmosferinin de etkisiyle 1980 yılında Hamas’a katılan Sinvar, grubun kurucusu Şeyh Ahmed Yasin tarafından El Mecid güvenlik biriminin başına getirildi.

- 1988 yılında İsrail ile işbirliği yaptığı düşünülen dört Filistinlinin öldürülmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle İsrail’de hapse atıldı. 2011 yılına kadar hapishanede kalan Sinvar’ın burada çok iyi seviyede İbranice öğrendiği biliniyor.

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- 2011 yılında Hamas ve İsrail arasındaki rehine ve tutuklu takasında serbest bırakıldı. 2012 yılında Hamas’ın siyasi bürosuna seçilen Sinvar, ayrıca grubun silahlı kolu El Kassam Tugayları’nın da başına geçti.

- 2017 yılında Hamas’ın Gazze şubesinin lideri seçilen Sinvar, geçen temmuz ayında Tahran’da öldürülen İsmail Haniye’nin ardından Hamas’ın yeni lideri olarak seçilmişti.

HAMAS’A SİLAHLARI BIRAK ÇAĞRISI

HAMAS lideri Yahya Sinvar’ın öldürüldüğü haberinin ardından birçok ülke lideri ve dışişleri bakanından ateşkesin “tam zamanı” şeklinde açıklamalar geldi. 7 Ekim saldırısının mimarı olarak görülen Yahya Sinvar’ın öldürüldüğü haberini özel uçağında alan ABD Başkanı Joe Biden, “Bu sabahın erken saatlerinde, İsrail yetkilileri ulusal güvenlik ekibime Gazze’de gerçekleştirdikleri bir görevin Hamas lideri Yahya Sinvar’ı muhtemelen öldürdüğünü bildirdi. DNA testleri Sinvar’ın öldüğünü doğruladı. Bu, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için iyi bir gün” ifadelerini kullandı. ABD Başkan adayı Kamala Harris ise, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin önündeki tek engel olduğu iddia edilen Sinvar’ın ölümüne ilişkin, “Sinvar öldü, adalet sağlandı” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Hamas’a tüm rehinlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, “Sinvar, İsrail’i ve halkını yok etmek isteyen vahşi bir katil ve teröristti. 7 Ekim’deki terörün beyni olarak binlerce insana ölüm ve tüm bölgeye acılar getirdi. Hamas şimdi tüm rehineleri serbest bırakmalı ve silahlarını bırakmalı, Gazze’deki insanların acısı nihayet sona ermeli” dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de, “Hamas liderinin ortadan kaybolmasının Gazze’de ateşkese yol açmasını umuyorum” açıklamasında bulundu.