İsrail’den termal silah dehşeti… Gazze’de bombalardan 3 bin kişi ‘buharlaşmış’

Al Jazeera’nin özel haberine göre İsrail’in kullandığı bazı bombalar 2500 ila 3500 derece arasında ısı yaratarak, etki alanında bulunan kişilerin geride neredeyse hiçbir biyolojik iz bırakmadan ölmesine neden oluyor. Gazze’deki Sivil Savunma ekiplerinin kayıtlarına göre Ekim 2023’ten bu yana Filistinli can kayıplarından 2842’si “buharlaşmış”.

KULLANIMI SAVAŞ SUÇU

Bu korkunç kayıplara neden olan ise İsrail’in sistematik biçimde kullandığı termal ve termobarik silahlar. 900 kiloluk MK-84 Hammer, BLU-190 sığınak delici bomba, GBU-39 gibi ağır bombaların Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda daha önce kullanıldığı biliniyor. AJ’ye konuşan Rus askeri uzman Vasiliy Fatigarov, bu mühimmatların yakıt bulutu oluşturarak patladığını, vakum etkisi ve devasa bir ateş topu yarattığını anlatıyor. Gazze Sağlık Genel Müdürü Münir el-Burş, insan vücudunun yüzde 80’inin sudan oluştuğunu hatırlatarak, bu düzeyde ısı ve basınç altında dokuların buharlaşıp kül haline geldiğini söylüyor. Öte yandan hukukçular, bu tip mühimmatların savaşçı-sivil ayrımı yapmadığına dikkati çekerek, savaş suçu anlamına geleceğini söylüyor.