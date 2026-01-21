İsrail’den teknokrat yönetime Gazze yasağı

Haberin Devamı

İsrail merkezli Haaretz’in Filistinli kaynaklara dayandırdığı habere göre İsrail, bu hafta Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne girerek hafta sonuna kadar yönetimi devralmayı planlayan komitenin bölgeye girmesine izin vermedi. İsrail tarafından ise yasağın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Başkanlığını Filistinli inşaat mühendisi Ali Şaas’ın üstlendiği 15 üyeli komite, ilk toplantısını geçen hafta Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirmişti. Şaas, yine geçen hafta verdiği bir röportajda “Gazze’nin yeniden inşasının öncelikle insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla başlaması gerektiğini” belirtmişti.



