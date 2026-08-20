İsrail’den tarihi ‘Hind Rajab’ itirafı

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Yayınlanan son askeri raporda sivilleri taşıyan araca İsrail birlikleri tarafından ateş açıldığı doğrulandı.

AİLESİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Minik Hind, çatışma bölgesinden kaçmaya çalışan ailesiyle birlikte araçtayken İsrail ateşine maruz kalmış, araçtaki altı aile üyesi yaşamını yitirirken, küçük Hind saldırıdan sağ kurtulmayı başarmıştı. Küçük kızın araçta mahsur kaldığını söyleyerek telefonda Filistin Kızılayı görevlilerinden yardım istediği ve arka planda silah seslerinin duyulduğu kayıt dünya çapında yankı uyandırmıştı.

‘İSRAİL’İN SİCİLİ KÖTÜ’

ABD’li Demokrat Senatör Chris Van Hollen da İsrail gazetesi Haaretz’e verdiği demeçte, İsrail yönetiminin Gazze’de tespit edilen yaklaşık 500 savaş suçundan sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Hind Rajab ile ilgili olarak soruşturma konusunda umutsuz olduğunu söyleyen Hollen, “Dünya İsrail’in savaş suçu işlediğini zaten biliyor. Önemli olan hesap verebilmek. İsrail hükümetinin “kötü sicili” göz önüne alındığında “adaletin” sağlanacağını zannetmiyorum” dedi.