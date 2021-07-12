MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsrail'den tarihi adım... Bu sözlerle duyurdu
GeriDünya İsrail'den tarihi adım... Bu sözlerle duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 08:07 | Son Güncelleme:

İsrail'den tarihi adım... Bu sözlerle duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsrail'den tarihi adım... Bu sözlerle duyurdu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, 7 Temmuz'da yemin ederek resmen göreve başlayan Herzog'u telefonla arayarak tebrik etti.

Herzog, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam Filistin Devlet Başkanı Abbas'la konuştum ve önceki İsrail cumhurbaşkanlarının yaptığı gibi Filistinliler ile İsrailliler arasında diyaloğun yeniden başlamasını ve sürdürülmesini planladığımı kendisine ilettim." ifadesini kullandı.

Herzog, diyaloğun ilişkilerin geliştirilmesini ve iki halk arasında barışın sağlanmasına yardımcı olmasını umut ettiğini kaydetti.

: İlginizi Çekebilir

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Herzog'la görüşmesinde Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te kalıcı barışın sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Abbas, kapsamlı ve adil barışın tesisi için gerekli koşulları oluşturacak pratik adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu, daha önceki haberinde, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması için bir talep listesi hazırladığını iddia etmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi