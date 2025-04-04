İsrail’den Suriye’de tehlikeli oyun

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Gazze Şeridi ve Lübnan’da saldırılarını sürdürerek bölgedeki çatışma ortamını tırmandıran İsrail, önceki gün bu kez Suriye’yi hedef aldı. Ülkede Beşar Esad yönetiminin devrildiği aralık ayından bu yana yeni yönetimin kontrolü altındaki askeri tesisler başta olmak üzere belirli noktalara yönelik hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, son saldırısında Hama Askeri Havaalanı ve Humus’taki T4 Askeri Havaalanı ile Şam bölgesindeki askeri altyapıyı bombaladı. İsrail’in saldırılarının, uluslararası basında, Türkiye’nin Suriye’de askeri eğitim üssü kuracağına dair çıkan haberin ardından yaşanması dikkati çekti.

9 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Sayısı 15’i bulan hava saldırılarının yanı sıra, ülkenin güneyindeki bazı yerleşim yerlerini işgal eden İsrail, sınıra yakın Dera kenti kırsalındaki Cübeyliye Barajı bölgesini havan ve topçu saldırılarıyla vurdu. Suriye haber ajansı SANA’nın aktardığına göre saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Suriyeli bazı haber siteleri bölgede ilerlemeyi sürdüren İsrail ordu güçlerinin Dera kırsalında pusuya düşürüldüğünü iddia etti. Dera kırsalındaki Neva yerleşimi yakınlarına kadar tankların desteğiyle ilerleyen İsrail askerlerinin çatışmaların ardından geri çekildiği belirtildi. İsrail ordusu da Dera iline bağlı Tesil bölgesinde çıkan çatışma üzerine bölgeye havadan ve karadan saldırı düzenlediğini duyurdu.

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İsrail ordusu, 1967’den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık’ta işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam’ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

KATZ ŞARA’YI TEHDİT ETTİ

Saldırının ardından dün açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini, “Düşman güçlerin Suriye’ye girmesine ve İsrail’in güvenlik çıkarlarını tehdit etmesine izin verirsen, çok ağır bir bedel ödeyeceksin” diyerek tehdit etti. Hama ve Şam’a düzenlenen hava saldırılarının gelecek için açık bir mesaj ve uyarı olduğunu belirten Israel Katz, İsrail’in güvenliğine ve çıkarlarına zarar gelmesine izin vermeyeceklerini söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise doğrudan Ankara’yı işaret ettiği açıklamada Türkiye’nin Suriye ve Lübnan’da olumsuz bir rol oynadığını, Türkiye’nin niyetinin Suriye’nin bir “Türk himayesi” kurmak olduğunu iddia etti.