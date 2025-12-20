×
İsrail'den Suriye'de baskın

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 16:51

İsrail, Suriye’nin güneybatısında yer alan Kuneytra kırsalındaki el-Acraf köyünde bir kontrol noktası kurarak baskın gerçekleştirdi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail, ülkenin güneybatısında Kuneytra iline bağlı el-Acraf köyünde baskın düzenleyerek yol kontrol noktası kurdu. 

Haberde, bu adımın İsrail güçlerinin Suriye topraklarına yönelik bir hafta içinde gerçekleştirdiği ikinci ihlal olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine binin üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

