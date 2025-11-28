×
İsrail'den Suriye'de baskın: 13 ölü

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Suriye#Baskın
İsrailden Suriyede baskın: 13 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 09:44

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesine bağlı bir beldeye düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerlerinin Suriye'nin Kuneytra bölgesine bağlı Beyt Cin beldesine baskın düzenlediği bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberde, beldedeki bazı kişileri zorla alıkoymaya çalışan İsrail askerlerinin baskını sırasında çatışma çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusunun baskın sırasında helikopterlerle saldırıyı düzenleyen askerlere destek verdiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun Beyt Cin'deki bazı bölgeleri topçu atışıyla da hedef aldığı belirtildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, çıkan çatışmada ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıya ilişkin Suriye resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, "Cemati İslami" üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin alıkonması için Beyt Cin'e baskın düzenlendiği belirtildi. Baskında çatışma çıktığı ve üçü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda silahlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de alıkonduğu iddia edildi.

#İsrail#Suriye#Baskın

