İsrail’den Suriye için ‘A-B-C’ planı… Gözünü Şam’ın güneyine dikti

SURİYE’de Esad rejiminin geçen yıl devrilmesinin ardından göreve gelen Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni Şam yönetimi ülkenin huzur ve bütünlüğünü sağlamak için güneyde Dürzi toplumu ve İsrail ile anlaşmaya çalışırken Amerikan haber sitesi Axios’a göre Tel Aviv yönetimi, Şam’a yeni bir teklif sundu. Habere göre İsrail, Şam’ın güneybatısından İsrail sınırına kadar olan bölgeyi A, B ve C olarak üçe ayırmayı teklif etti.

TALEP LİSTESİ KABARIK

Öneride Suriye ordusunun, A,B ve C bölgelerinde farklı seviyede birlik ve silahlarla varlık gösterebileceği yer alıyor.

- İki ülke arasında yer alan tampon bölgenin Suriye tarafında 2 kilometre genişletilmesini de içeren teklife göre İsrail’e en yakın bölgede askeri güçlerin ve ağır silahların bulunmasına izin verilmeyecek, burada sadece iç güvenlik birlikleri ve polis güçleri görev yapabilecek.

- Üçe ayrılması planlanan bölgenin tamamı da, Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilecek. İsrail yönetimi, önerinin kabul edilmesi halinde Suriye’de son aylarda işgal ettiği noktalardan Hermon Dağı hariç kademeli olarak çekileceğini bildirdi.

- Ayrıca İsrail teklifinin kilit noktalarından birinin de Suriye üzerinden İran’a bir hava koridoru açılması, koridorun İran’a yönelik gelecekte yapılabilecek saldırılar için kullanılması olduğu aktarıldı.

ŞARA, NETANYAHU İDDİASI

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Suriyeli kaynaklar ise Suriye ordusunun, İsrail’in silahsızlandırılmasını istediği Suriye’nin güneyinden ağır silahlarını geri çektiğini aktardı. Ağır silahların geri çekilmesi, ülkenin güneyini kapsıyor ve başkent Şam’ın 10 kilometre dışına kadar uzanıyor. Diğer yandan i24News’e konuşan İsrailli bir yetkili, Netanyahu’nun 22 Eylül’de BM Genel Kurulu çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir görüşme ayarlamak istediğini ancak şu aşamada bunun gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Haberde Suriye ile İsrail arasındaki anlaşmazlıkların hâlâ çok derin ve bu nedenle yakın zamanda bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasının zor olduğu iddia edildi.

Bu arada Suriye, Ürdün ve ABD önceki gün Suriye’de Dürzilerin yoğunluklu olduğu Süveyda’da asayiş ve düzenin sağlanması için yol haritası kabul etmişti. Dürzi lider Hikmet al-Hajari’nin başkanlığındaki yerel Dürzi liderliği dün Şam, Ürdün ve ABD planını reddettiklerini açıkladı.

İBRAHİM KALIN ŞAM’DA ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye’nin başkenti Şam’da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın ve Şara arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı. Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye’nin her zaman Suriye’nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı. Görüşmede, Suriye’nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye’nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESELESİ

Öte yandan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse dün Meclis komisyonundaki açıklamasında, Kalın’ın Şam’daki temaslarında, terörsüz Türkiye sürecinin koordinasyonu konusunu da görüştüğünü açıkladı.