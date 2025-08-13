İsrail’den skandal rapor… Açlıktan ölenler kronik hastaymış

Haberin Devamı

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Hamas’ın yetersiz beslenmeden ölen Filistinlilerin sayısını abarttığını iddia ederek ölenlerin çoğunun önceden var olan sağlık sorunlarına sahip olduğunu ileri sürdü. COGAT, İsrailli güvenlik yetkilileri ve tıp uzmanlarının Gazze’deki açlık iddialarını incelediğini ve Hamas’ın İsrail’i itibarsızlaştırma ve siyasi kazanımlar elde etme yönündeki çabasının parçası olarak organize bir kampanya yürüttüğünü savundu. Raporda, yetersiz beslenmeden öldüğü iddia edilenlerin çoğunun sağlıklarının bozulmasına yol açan önceden var olan tıbbi rahatsızlıklara sahip olduğu öne sürüldü. Söz konusu iddiaların dillendirildiği raporun tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı.

DEFALARCA BELGELENDİ

Gazze Hükümeti Medya Ofisi ise İsrail ordusuna bağlı COGAT’ı, uluslararası kurumlar tarafından belgelenmiş, Gazze’deki Filistinlilerin sistematik olarak aç bırakılmasını örtbas etmeye yönelik acınası bir girişimde bulunmakla suçladı. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların, kapsamlı bir abluka uygulanması ve gıda ve yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle açlık ve ilaç eksikliği sonucu çok sayıda ölümün belgelediği vurgulandı. İsrail’in açlıktan ölmesine sebep olduğu sivillerin ‘kronik hasta’ olarak yaftalanmasına itiraz edilen açıklamada bu hastaların bile gıdaya, tıbbi bakıma ve ilaca ihtiyaçları olduğu hatırlatıldı.

SAYI 227’YE YÜKSELDİ

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saat içinde İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 31’i yardım arayan siviller olmak üzere en az 89 Filistinli öldürüldü, 513 kişi de yaralandı. Dün ikisi çocuk olmak üzere beş Filistinli daha açlıktan öldü. Böylece açlıktan dolayı ölenlerin sayısı 103’ü çocuk olmak üzere 227’ye yükseldi.

‘ANLAŞMA OLMAYACAK’

Öte yandan Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile Gazze’de kısmi bir ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılacak müzakerelere kapıyı kapattıklarını söyledi. İsrailli İ24 televizyon kanalına konuşan Netanyahu, kısmi bir esir takası anlaşması olasılığının olup olmadığına dair soruya “Başkan Trump’ı duydunuz. Sanırım geride kaldı” yanıtını verdi.

Gazze Şeridi’nde 103’ü çocuk olmak üzere 227 kişi açlıktan öldü.

ABD’Lİ ELÇİDEN FELAKET AÇIKLAMA

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Gazze’de yaşanan açlıkla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. Gazze’de yaşanan gıda krizinin İsrail’in uyguladığı abluka değil Hamas’ın piyasayı kontrol etme çabasından kaynaklandığını iddia eden ABD’li Büyükelçi, Hamas mensuplarını hedef alarak, “Hiçbiri aç değil. Yemek yerine Ozempic kullanabilirler” diyen Huckabee, Hamas savaşçılarının “kilolu” olduğunu ve Gazze’deki insani durumu umursamadıklarını savundu. İsrail, bölgeye gönderilen insani yardımların Hamas tarafından yağmalandığını iddia ediyor. İğne formunda bir diyabet ilacı olan Ozempic, son yıllarda zayıflama ilacı olarak kullanılıyor.