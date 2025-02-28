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İsrail'den skandal karar: Mescid-i Aksa’da Ramazan boyu kısıtlamalar uygulanacak

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Mescid-İ Aksa#Ramazan
İsrailden skandal karar: Mescid-i Aksa’da Ramazan boyu kısıtlamalar uygulanacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 17:51

İsrail, Ramazan ayı boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve çevresinde "güvenlik kısıtlamaları" uygulayacağını açıkladı.

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İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer gazetecilere yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ve çevresinde "güvenlik kısıtlamaları" uygulanacağını duyurdu.

Mencer, "Her yıl olduğu gibi kamu güvenliği için olağan kısıtlamalar uygulanacak" dedi.

Güvenlik önlemlerine ilişkin detay vermeyen Mencer, şiddet olaylarını önlemek istediklerini öne sürdü.

Mescid-i Aksa'ya giden yollardaki kontrol noktalarında 3 bin silahlı güvenlik personeli görevlendirileceği öğrenildi.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya geçtiğimiz yıl yalnızca 55 yaş üstü erkekler ve 50 yaş üstü kadınların girişine izin verilmişti.

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#İsrail#Mescid-İ Aksa#Ramazan

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