İsrail’den seri katliam... 1 günde Gazze’de 115, Lübnan’da 60 ölü

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TÜM dünya Hizbullah ve Hamas’ın en üst düzey isimlerinin öldürülmesinden sonra bölgede olası bir ateşkes anlaşmasının yeniden gündeme geldiği günlerde, İsrail ordusu saldırılarını durmaksızın sürdürüyor. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki abluka 25’inci gününe girerken, hem Gazze hem Lübnan’daki çeşitli noktalara saldırılar düzenleyen İsrail güçleri dün de Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya’da savaşın en büyük katliamlarından birine neden oldu.

200 KİŞİ SIĞINMIŞTI

Haftalardır uyguladığı ablukayla bölgeye hiçbir insani yardımın girmesine izin vermeyen İsrail ordusu, dün Beyt Lahya’daki bir konuta saldırdı. Yerinden edilmiş yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bina yerle bir oldu. Gazze sivil savunma ajansının açıklamasına göre en az 109 kişinin öldüğü saldırının ardından onlarca kişinin de kaybolduğu bildirildi. Enkazda kalanları kurtarmak için gerekli ekipman ve makineye sahip olmayan bölge sakinleri, yaralıları ve cesetleri kendi çabalarıyla çıkardı. Diğer yandan İsrail’in dün Gazze’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanlığı, sivillerin hayatını kaybetmesinden ‘derin endişe duyduğunu’ kaydetti.

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2 GÜNDE 179 SALDIRI

Gazze’nin kuzeyinde sağlık hizmetleri de tamamen çökme noktasına gelmiş durumda. Bölgede hâlâ faaliyette olan Kemal Advan hastaesinde yeteri kadar sağlık personeli ve ekipman bulunmadığını belirten Gazzeli sağlık yetkilileri, Dünya Sağlık Örgütü’ne “acil bir şekilde” ambulans, cerrah ve tıbbi malzeme yardımı çağrısında bulundu. Öte yandan İsrail güçleri Lübnan’a son 48 saatte 179 hava saldırısı düzenledi. Ülkenin doğusundaki Baalbek ve Beka’ya art arda düzenlenen 12 saldırı sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi yaralandı. Ayrıca Lübnan medyasında İsrail sınırından yaklaşık 6 km içeride bulunan Khiam kasabasına İsrail tanklarının girdiği bildirildi.

‘AMAÇ GAZZE’Yİ BOŞALTMAK’

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Cenevre merkezli Euro-Med insan hakları örgütü, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dair çarpıcı bir rapor yayınladı. 1 Ağustos’tan beri Filistinlilerin sığındığı okullara 65 defa saldırı düzenlendiği belirtilen raporda, 29 Eylül-27 Ekim arasında ise 39 saldırı yapıldığına dikkat çekildi. Raporda; okul, hastane, klinik ve barınma merkezleri gibi noktalara saldırarak doğrudan sivillerin hedef alınmasının “Filistinlileri geri dönemeyecek şekilde yerlerinden etme ve Gazze’yi boşaltma” amacı taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

İsrail’in saldırılarında yine çocuklar hayatlarını kaybetti.

GENERALLER PLANI MI

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Gazze’nin kuzeyine yönelik yoğun bir şekilde devam eden İsrail saldırıları, akıllara ‘Generaller Planı’nı getirdi. Bu ay başlarında çıkan haberlerde, Hamas’ı yok etme ve rehineleri serbest bırakma hedeflerine ulaşamayan İsrail’in, bölgeyi tampon bölge olacak kapalı bir askeri alana çevirmek amacıyla ‘Generaller Planı’nı devreye soktuğu iddia edilmişti. Plana göre İsrail yoğun bombardımana tutacağı bölgeye hiçbir insani yardımın girmesine izin vermeyerek buradaki Filistinlileri göç etmeye zorluyor. İsrailli yetkililer iddiaları reddetmişti.