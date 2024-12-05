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İsrail’den Rumlara Demir Kubbe

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#İsrail#Kıbrıs Rum Yönetimi#Demir Kubbe
İsrail’den Rumlara Demir Kubbe
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 07:00

İsrail’in Kıbrıs Rum yönetiminin bir süredir talep ettiği ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemi füzelerini göndermeye başladığı ileri sürüldü.

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Rum medyasının iddialarına göre, hava savunma sisteminin ilk partisi Rum ordusuna ulaştı. Yunanistan’ın da İsrail’den ‘Demir Kubbe’ talebi bulunuyor. Rum Sigma televizyonunun haberine göre, İsrail’den talep edilen Demir Kubbe, Rumların ana hava savunma sistemi olacak. Sigma, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın geçen ay Yunan Meclisi’nde Demir Kubbe talepleriyle ilgili yaptığı sunuma da yer verdi. Dendias Demir Kubbe hava savunma sisteminin 2-3 yılda tamamlanacağını, Kıbrıs ve Girit adaları dahil bütün Ege’de tek bir hava savunma şemsiyesi oluşturacaklarını belirtti. Rum medyasında Demir Kubbe ile ilgili haberler ise, Rum hükümeti tarafından henüz doğrulanmadı. Rum lider Nikos Hristodulidis, ABD Başkanı Joe Biden ile 30 Ekim’de Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede Kıbrıs sorununda şartların elvermesi durumunda NATO’ya katılmak istediklerini belirterek, ABD’den bu hedef doğrultusunda Rum ordusunu önceden eğitip, askeri teçhizatlarla donatmasını, üslerini de modernize etmesini talep etmişti. Rum yönetimindeki deniz ve hava üslerini ABD’de açan Hristodulidis, NATO üyeliğinden önce Rum ordusunun NATO standartlarına ulaşmasını hedeflediklerini açıklamıştı. 

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#İsrail#Kıbrıs Rum Yönetimi#Demir Kubbe

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