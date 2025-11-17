İsrail'den peş peşe itiraflar: Türkiye'ye karşı ittifak çağrısı! Tel Aviv, F-35 satışını engellemeye çalışıyor

Haberin Devamı

İsrailli üst düzey yetkililer, Tel Aviv'in Türkiye'nin Suriye ve Doğu Akdeniz'deki güçlenen pozisyonunun Tel Aviv'de yarattığı endişeyi gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Chikli, Türkiye'yi "en ciddi tehdit" olarak nitelendirirken, Ankara'ya karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ittifak kurulmasının önemli olduğunu belirtti.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yahiel Leiter ise Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekerek, Ankara'ya F-35 satışının engellenmesi için Tel Aviv'in devrede olduğunu itiraf etti. Her iki isim de Türkiye'nin bölgede giderek artan nüfuzuna ilişkin kaygılarını dile getirdi.

'İSRAİL İÇİN EN CİDDİ TEHDİT TÜRKİYE'

İsrail'in KAN televizyonuna açıklamalarda bulunan Chikli, Türkiye'yi hedef aldı. Chikli, "Türkiye'nin İsrail Devleti için en ciddi tehdit" olduğunu belirtti. İsrailli Bakan, Tel Aviv'in Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinden ciddi rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Chikli, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye'nin, Suriye'ye verdiği desteğin" İsrail için tehdit oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Suriye'ye verdiği askeri desteğin İsrail'de kaygıya yol açtığını ifade eden Chikli, Şam hükümetine bağlı yeni bir ordu kurulması sürecinin Tel Aviv'in çıkarlarını tehdit ettiğini bildirdi. Chikli, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya bağlı grupların İsrail karşıtı olduğuna dikkat çekti.

İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli

TÜRKİYE'YE KARŞI İTTİFAK ÇAĞRISI

İsrailli Bakan, Türkiye'ye karşı diplomatik mücadele çağrısında bulundu. Chikli, dış politikada Türkiye'ye karşı müttefikler bulmaları gerektiğini belirtirken, bu kapsamda GKRY ve Yunanistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye kaygısı nedeniyle kurulacak diplomatik ilişkilerin sağlamlaştırılması için ekonomik iş birliğinin önemine de değinen Chikli, "Doğu Akdeniz ülkeleri -Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, İtalya- ekseni üzerinde çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Dış ilişkilerde Türkiye'yi yalnızlaştırmak için her şeyi yapmalıyız" diyen Chikli, ABD'nin "Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda ikna edilmesi gerektiğini" iddia etti.

Bakan, Suudi Arabistan'a F-35 satışı konusunda "Bölgedeki diğer ülkelerin İsrail'e ait olmayan F-35 uçaklarına sahip olmasından pek hoşlanmıyoruz, ancak bu İsrail ile normalleşmeyi içeriyorsa, kesinlikle tartışmaya değer" açıklamasını yaptı.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNDEN F-35 İTİRAFI

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yahiel Leiter ise Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin stratejik konumunun önemini kabul etti. Ancak Ankara yönetimi ile ilişkilerde gerginliğin bulunduğunu hatırlattı.

Jerusalem Post gazetesine konuşan Leiter, Tel Aviv yönetiminin Ankara'ya F-35 tedarik edilmesini önlemeye çalıştığını itiraf etti. Büyükelçi, Suudi Arabistan'a yapılması planlanan F-35 satışına ise aynı tepkiyi göstermediklerini açıkladı. Leiter, bu satışın İsrail'in bölgesel üstünlüğünü zedelemeyeceği görüşünü paylaşırken, Türkiye'nin kendileri için bir rakip olduğunu vurguladı.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yahiel Leiter

"AMAÇ SURİYE VE GAZZE'DE TÜRK ASKERİ VARLIĞINI ÖNLEMEK"

Büyükelçi Leiter, Washington'ın Türkiye ile ilişkiler konusundaki tutumuna da değinerek, "Türkiye'nin ABD için stratejik öneminin farkındayız. NATO üyesi, büyük bir ordusu var ve stratejik bir konumda. Ve bunu tartışmıyoruz" dedi.

Amaçlarının Gazze ve Suriye'de Türk askeri bulunmasını önlemek olduğunu vurgulayan Leiter, bu konuda ABD ile görüş ayrılıkları yaşadıklarını dile getirdi.

Leiter, F-35 konusundaki tutumlarına ilişkin ise "Türkiye'nin ABD'den F-35 almamasını tercih ederiz" ifadesini kullandı.

Büyükelçi, ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarının krize dönüşmediğini iddia ederek, "Görüş ayrılıklarımız krize yol açmadı. Şu anda aramızda herhangi bir anlaşmazlık noktası yok. Diplomasi bu yüzden var. Tavrımızı açıklıyoruz, müttefikimizin tavrını takdir ediyoruz ve pratik bir ilişki geliştiriyoruz" açıklamasını yaptı.