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Ä°srail'in Gazze'de katliamlarÄ± devam ederken esir alÄ±nan Filistinlilere de Ä°srailli askerler insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muamele yapÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Sde Teitman Filistinli tutukluya yÃ¶nelik cinsel istismarÄ± gÃ¶steren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ä°srail medyasÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Ä°STÄ°SMARCI ASKER TV'YE Ã‡IKTI

Sde Teiman gÃ¶zaltÄ± merkezinde gÃ¶revli Ä°srail askerlerinden biri Ä°srail'in Kanal 14 televizyonuna Ã§Ä±ktÄ±. Habere gÃ¶re istismar olayÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen asker, kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda Filistinli mahkuma yapÄ±lan muameleyi savundu. Kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini yalanlayan asker cinsel istismarÄ±n kendileri tarafÄ±ndan yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mahkumun Ã¼zerini aradÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti. KimliÄŸi ve yÃ¼zÃ¼ gizlenen asker Ä°srail Ordusu'nun ismini korumak iÃ§in bu yayÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

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Sde Teiman gÃ¶zaltÄ± merkezinde tutsaklar insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muamele gÃ¶rÃ¼yor

GÃ–REVDEN ALINDI Ä°DDÄ°ASIÂ



Ä°srailli Arutz Sheva medya platformunda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re ise kimliÄŸi gizlenen istismarcÄ± asker, Kanal 14 yayÄ±nÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. Gazetecilere aÃ§Ä±klamada bulunan asker yayÄ±n bittikten birkaÃ§ dakika sonra komutanÄ±nÄ±n kendisine gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸini sÃ¶yleyerek "Arabaya biner binmez, hizmetten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ma dair SMS mesajÄ±nÄ± aldÄ±m. Bunun Ã¼st komutadan gelen bir emir olduÄŸunu anladÄ±m" dedi.Â

Ä°STÄ°SMAR GÃœVENLÄ°K KAMERALARINDA



Ä°srail'in 12. televizyonunun yeni yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde, Ä°srail askerlerinin Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Sde Teiman GÃ¶zaltÄ± Merkezi'nde bir Filistinli tutukluya cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re birÃ§ok Filistinli tutsak elleri baÄŸlÄ± bir ÅŸekilde yerde yatÄ±yor. Bir Filistinli esire cinsel saldÄ±rÄ±da bulunan askerler de merkezde bulunan gÃ¼venlik kamerasÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ± iÅŸkenceyi Ã§ekmemesi iÃ§in kalkanlar kullanÄ±yor. DoktorlarÄ±n raporu ise mahkuma yapÄ±lan cinsel saldÄ±rÄ±yÄ± doÄŸruluyor.Â

Temmuz ayÄ± sonlarÄ±nda meydana gelen olay sonucu dokuz asker tutuklandÄ± ve Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tutukluya yÃ¶nelik ciddi kÃ¶tÃ¼ muamele ÅŸÃ¼phesiyle soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir sÃ¶zcÃ¼, raporlarÄ±n 'korkunÃ§' olduÄŸunu ve bunlarÄ±n Ä°srail yetkilileri tarafÄ±ndan tam olarak araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â

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AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gruplar Sde Teiman gÃ¶zaltÄ± merkezini bastÄ±

5 ASKER SERBESTÂ



Ancak askerlerin tutuklanmasÄ± Ä°srail'de geniÅŸ protesto gÃ¶sterilerine neden oldu. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal GÃ¼venlik BakanÄ± Itamar Ben-Gvir ve Maliye BakanÄ± Bezalel Smotrich olmak Ã¼zere bazÄ± Ä°srailli bakanlar iÅŸkence uygulayan askerlere destek mesajlarÄ± yayÄ±nladÄ±. Bu mesajlarÄ±n ardÄ±ndan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gruplar Sde Teiman'a baskÄ±n dÃ¼zenlerken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan askerlerin bulunduÄŸu Ã¼sse de zorla girdi. ProtestolarÄ±n ardÄ±ndan 5 asker serbest bÄ±rakÄ±ldÄ± ancak istismarcÄ± askerlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± da uluslararasÄ± kamuoyunun bÃ¼yÃ¼k tepkisini Ã§ekti.Â

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SDE TEIMAN'DAKÄ° Ä°ÅžKENCEYÄ° ANLATTI

Ä°srail ordusunun Filistinlilere yÃ¶nelik uygulamalarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karmakla ilgilenen SessizliÄŸi KÄ±rmak (Breaking the Silence) adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸu, ismi verilmeyen baÅŸka bir askerin gÃ¶zaltÄ± merkezindeki tanÄ±klÄ±klarÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±.

AA'da yer alan habere gÃ¶re Ä°srailli asker "Yedek askerlik gÃ¶revim sÄ±rasÄ±nda Sde Teiman'daydÄ±m. OrtalÄ±kta mekana iliÅŸkin bir tÃ¼r gizem vardÄ±. Bana fotoÄŸraf Ã§ekmememi sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ±. Sde Teiman'a gitmeden Ã¶nce onlar (askerler) bana onlarÄ± (tutuklularÄ±) dÃ¶vmem, kÃ¶tÃ¼ bir koku ve sert manzaralara hazÄ±rlÄ±klÄ± olmam gerektiÄŸini sÃ¶yledi. (GÃ¶zaltÄ± merkezinin iÃ§indeki hastanenin) deney laboratuvarÄ± gibi olduÄŸunu duydum." ifadelerini kullandÄ±.Â

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Sde Teiman'da toplanan Ä°srailli askerler

Ä°SRAÄ°LLÄ° ASKERLERÄ°, FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ°LERÄ°N TUTULDUÄžU MEKANLARI "AHIR" OLARAK NÄ°TELENDÄ°RÄ°YOR

Merkezde 2 hÃ¼creli bir yerde nÃ¶bet tuttuÄŸunu, hÃ¼crelerin bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu ve askerlerin buralara "ahÄ±r" dediÄŸini aktaran Ä°srailli asker, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"HÃ¼crelerin birinde 70, diÄŸerinde 100 kiÅŸi vardÄ±. Ä°neklerin bulunduÄŸu ahÄ±rlar gibi kapalÄ± bir mekanda Ã§ok ince ÅŸilteler Ã¼zerinde sÄ±ralar halinde oturuyorlardÄ± ve Ä±ÅŸÄ±klar her zaman aÃ§Ä±ktÄ±. Herkesin gÃ¶zleri baÄŸlÄ± ve ellerinde plastik kelepÃ§eler vardÄ±. Ä°lk iki sÄ±rada tutuklularÄ±n uzanmasÄ±na izin verilirken, diÄŸer tutuklular baÄŸdaÅŸ kurarak oturuyorlardÄ±. Sabah oraya vardÄ±m ve onlarÄ± bu ÅŸekilde gÃ¶rdÃ¼m; 16 ila 60 yaÅŸ arasÄ± erkekler hepsi birbirinin aynÄ± gri eÅŸofmanlarla oturuyordu."

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Merkezde daha fazla hÃ¼cre olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna Ä°srailli asker, "Evet, yaÅŸlÄ±lar ve tekerlekli sandalyeli amputeler iÃ§in ahÄ±rlar da var." cevabÄ±nÄ± verdi.Â

"KURALLARI Ä°HLAL ETMELERÄ° HALÄ°NDE ONLARI CEZALANDIRMAMIZA Ä°ZÄ°N VERÄ°LÄ°YORDU"

Ä°srailli asker, her tarafÄ± dikenli teller ve duvarlarla Ã§evrili olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi Sde Teiman'da "iki portatif tuvalet ve bir el yÄ±kama alanÄ± bulunduÄŸunu, tutuklularÄ±n haftada bir kez duÅŸ almasÄ±na izin verildiÄŸini" ifade etti.

Geceleri asla Ä±ÅŸÄ±klarÄ±n kapanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ä°srailli asker, "kalabalÄ±ÄŸÄ± kontrol altÄ±na almak iÃ§in yelekleri, miÄŸferleri, iÃ§inde silah bulunan bir kutularÄ± ve bir isyan Ã§Ä±kmasÄ± durumunda her tÃ¼rlÃ¼ ses bombasÄ± ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu" aktardÄ±.

GÃ¼venliÄŸi saÄŸlamaktan uzak bir ÅŸekilde gÃ¶revlerinin, alÄ±konulan Filistinlilerin birbirleriyle konuÅŸmamalarÄ±nÄ± ve doÄŸru oturduklarÄ±nÄ± kontrol etmek olduÄŸunu kaydeden asker, "BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n baÄŸdaÅŸ kurup dik oturmak zorundaydÄ±lar. Bazen bazÄ±larÄ± Ã¶ne ya da arkaya doÄŸru eÄŸiliyordu. Buna izin yoktu. GÃ¶zleri baÄŸlÄ±ydÄ± ve gÃ¶z baÄŸÄ±nÄ±n altÄ±ndan bakmalarÄ± yasaktÄ±. KurallarÄ± ihlal etmeleri halinde onlarÄ± cezalandÄ±rmamÄ±za izin veriliyordu." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°srailli asker, kendilerine verilen talimatlara iliÅŸkin de "Bize hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verdiler. Bu aslÄ±nda askerin kim olduÄŸuna baÄŸlÄ±ydÄ±. BazÄ±larÄ± (tutuklularÄ±n haklarÄ±nÄ± ihlal etme konusunda) daha proaktifti, bazÄ±larÄ± deÄŸildi." dedi.