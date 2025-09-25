×
HABERLERDünya Haberleri

İsrail'den para alan ABD'li senatörü kızı ifşa etti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 09:09

ABD'de Cumhuriyetçi eyalet senatörü Jay Block'un kızı Maddie Block, "seçmenlerin önüne İsrail'in önceliklerini koyduğu" gerekçesiyle babasına tepki gösterdi. Maddie Block, babasının İsrail'i savunmak için para aldığını öne sürdü.

Haberin Devamı

ABD'nin New Mexico Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Jay Block'un kızı Maddie Block, sosyal medya platformu TikTok hesabından yayımladığı videoda, babasının "50 Eyalet, Tek İsrail" konferansı için bu ülkeye gittiğini belirtti.

Babasının New Mexico eyaletinden "bir grup ezik politikacı" beraberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme yaptığını kaydeden Block, "Netanyahu ile görüşmenin New Mexico halkına nasıl bir faydası var?" ifadesini kullandı.

ABD'den bir eyalet senatörünün "neden İsrail başbakanıyla görüşmeye davet edildiğini" merak ettiğini belirten Block, İsrail'e bu ziyaretiyle babasının "tam bir kaybeden" konumuna düştüğünü kaydetti.

Haberin Devamı

Block, 3 Ocak'ta eyalet senatörü olarak yemin edip resmi görevine başlamıştı.

"İSRAİL'İN ÖNCELİKLERİNİ SEÇMENLERİN ÖNÜNE KOYUYOR"

Ziyaretle babasının eyaletteki "seçmenlerinin önceliklerinin önüne İsrail hükümetinin önceliklerini koyduğunu" ifade eden Block, babasının konuya ilişkin "tez uzunluğunda İsrail yanlısı bir gönderi" yaptığını kaydederek, şunları dile getirdi:

"İsrail'in, artık babama propaganda yapması için para ödemek gibi bir şey yaptığına gerçekten inanıyorum. (Babam) Soykırımın bir yalan olduğunu, sivillerin öldürülmediğini ve İsrail güçlerinin kayıpları en aza indirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyordu. Ben de, babama ne kadar ödüyorlar? Ruhun ne kadar? Çünkü (babam) ruhunu şeytana satmış gibi görünüyor, diye düşünüyorum."

Senatör Jay Block'un kızı Maddie Block, babasının "ruhunu şeytana satmış gibi göründüğünü" söyleyerek, "İsrail babama ne kadar ödüyordur? O bir ABD senatörü değil, eyalet senatörü. Bu bana çok garip geliyor" diye ekledi.

SENATÖR BLOCK 'AYRICALIK' DEMİŞTİ 

Senatör Block, ziyaretine yönelik açıklamasında, "İsrail devletini ziyaret eden en büyük diplomatik heyetin parçası olmak bir ayrıcalık" demişti.

Haberin Devamı

Konferans sonrası açıklamasında Senatör Block, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombalamalarında "can kayıplarını sınırlamak" amacıyla halkın bölgeyi terk etmesi için "milyonlarca kısa mesaj, telefon görüşmesi, broşür bırakmadan" faydalandığını iddia etmişti. Block, İsrail'in, Gazze'de "sivilleri öldürmekten kaçınmak için elinden gelen her şeyi yaptığını" iddia etmişti.

