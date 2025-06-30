İsrail’den Mescid-i Aksa’da “düğün provokasyonu”

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Kudüs Valiliği yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın bir düğün salonuna dönüştürülmesinin, hem mekanın kutsiyetine yönelik ağır bir ihlal hem Müslümanların duygularını açıkça hedef alan bir "provokasyon" olduğunu belirtti.

“FİİLİ BİR EGEMENLİK KURMA AMACI TAŞIYOR”

Valilik, bu uygulamaların Mescid-i Aksa’nın İslami kimliğini silmeye yönelik sistematik bir planın parçası olduğunu, İsrail’in bu kutsal mekânda fiili bir egemenlik kurma amacını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

UNESCO KARARLARINA AYKIRI

İsrail’in bu tür uygulamalarının, uluslararası hukuka ve UNESCO kararlarına aykırı olduğu hatırlatılan açıklamada, Aksa’nın yalnızca Müslümanlara ait bir İslam mirası olduğu vurgulandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Kudüs Valiliği, Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısında bulunarak işgal altındaki Doğu Kudüs’teki İslami ve Hristiyan kutsal mekânlarının korunması için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.