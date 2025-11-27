×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail'den Lübnan'ın güneyine peş peşe hava saldırıları

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Lübnan#Hava Saldırıları
İsrailden Lübnanın güneyine peş peşe hava saldırıları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 15:41

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Tuffah bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Haberin Devamı

Lübnan basını, İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Tuffah bölgesindeki Mahmudiye ve Çarmak beldelerini hedef aldığını bildirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde İsrail saldırısı sonrası hedef alınan noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrailden Lübnanın güneyine peş peşe hava saldırıları

İSRAİL İŞGALİ DEVAM EDİYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

Haberin Devamı

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Gözden Kaçmasınİsrailden Batı Şeriada geniş çaplı saldırıİsrail'den Batı Şeria'da geniş çaplı saldırıHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsrailin Gazzeye saldırılarında 10 kişi öldürüldüİsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 kişi öldürüldüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Lübnan#Hava Saldırıları

BAKMADAN GEÇME!