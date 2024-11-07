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İsrail’den Lübnan’a yeni saldırılar: En az 38 ölü, 54 yaralı

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#İsrail#Lübnan#Baalbek-Hermel
İsrail’den Lübnan’a yeni saldırılar: En az 38 ölü, 54 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 03:28

İsrail'in Lübnan'ın Baalbek-Hermel bölgesine düzenlediği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin öldüğü, 54 kişinin yaralandığı açıklandı.

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İsrail’in Orta Doğu’daki katliamlarına yenileri eklendi. Lübnan'daki Baalbek-Hermel bölgesinin valisi Beşir Hodr, İsrail'in düzenlediği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin öldüğünü, 54 kişinin yaralandığı açıkladı. Baalbek-Hermel bölgesinin yanı sıra Beyrut'un güney banliyölerine yeni saldırılar düzenlendiğini aktaran Hodr, enkaz altında kalan yaralıları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İsrail’den Lübnan’a yeni saldırılar: En az 38 ölü, 54 yaralı

İSRAİL BEYRUT BANLİYÖLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

Dün, başkent Beyrut'un güney banliyölerindeki birçok bölge için tahliye emirleri yayınlayan İsrail, en az 4 bölgeyi hedef almıştı. Yaşanan can kayıpları ya da saldırıların hedefi konusunda İsrail veya Lübnan’dan resmi açıklama yapılmamıştı.

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İsrail’den Lübnan’a yeni saldırılar: En az 38 ölü, 54 yaralı

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#İsrail#Lübnan#Baalbek-Hermel

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