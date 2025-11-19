×
Dünya Haberleri

İsrail'den Lübnan'a peş peşe saldırılar: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İsrail birliklerinin sınırdaki Yarun beldesini de topçu atışlarıyla hedef aldığı kaydedildi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Tayri beldesinde seyir halindeki bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırı sırasında hedef alınan aracın yakınından geçen okul servisindeki bazı öğrenciler ile şoför yaralandı.

Sağlık Bakanlığı olayda 1 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bint Cubeyl beldesinde, İsrail İHA'larının alçak irtifada yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Öte yandan sabah saatlerinde sınır hattındaki Yarun beldesi çevresini topçu atışı ile hedef alan İsrail ordusu, güneydeki Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida beldesinde bir eve İHA saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

LÜBNAN VE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

