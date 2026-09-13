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İsrail'den Lübnan'a peş peşe hava saldırıları: Nebatiye topçu atışlarıyla vuruldu

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#İsrail#Lübnan#Nebatiye
İsrailden Lübnana peş peşe hava saldırıları: Nebatiye topçu atışlarıyla vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 11:41

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetini hava saldırıları ile vurdu. ateşkese ve çerçeve anlaşmasını ihlal eden İsrail ordusu, bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldı.

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İsrail savaş uçakları Yukarı Nebatiye beldesini 15 dakikadan kısa süre içinde 2 kez saldırdı.

Savaş uçakları, Yukarı Nebatiye'nin dış kesimlerindeki Ali Tahir ormanlık alanına da hava saldırısı düzenlerken, Kefertebnit beldesini art arda 3 kez bombaladı.

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Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ayrıca Doğu Zavtar beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırılarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrailden Lübnana peş peşe hava saldırıları: Nebatiye topçu atışlarıyla vuruldu

LÜBNAN SALDIRI ALTINDA

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

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#İsrail#Lübnan#Nebatiye

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