×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail’den Lübnan kararı: ABD'nin talebi üzerine saldırıları durdurdu

Güncelleme Tarihi:

#İsrail-Lübnan#ABD Talebi#Saldırı Durdurma
İsrail’den Lübnan kararı: ABDnin talebi üzerine saldırıları durdurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 21:31

İsrail ordusunun ABD'nin talebinin ardından Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurduğu bildirildi.

Haberin Devamı

 

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan İsrailli bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin ABD'den gelen talepler doğrultusunda orduya verdiği talimatın, İran ile ABD arasındaki gerilim ve Lübnan ile yürütülen müzakerelerin seyri netleşene kadar yürürlükte kalacağı aktarıldı.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin İsrail’i hedef alacak olası bir misillemeyi İran’daki stratejik hedefleri vurmak için bir fırsat olarak değerlendirdiğini, ancak Beyaz Saray'dan gelen talep üzerine, mevcut gerilimin İsrail'e sıçramaması amacıyla orduya "beklemede kalma" talimatı verildiği kaydedildi.

MÜZAKERELERLE İSRAİL'İN PİLOT BÖLGELERDEN ÇEKİLMESİ EŞ ZAMANLI OLACAK

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Öte yandan KAN, İsrail ordusunun gelecek haftadan itibaren Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden çekilmeye başlamasının beklendiğini aktardı.

Haberin Devamı

Çekilme süreciyle eş zamanlı olarak, Lübnan ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeni turunun İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Roma'daki müzakerelerde İsrail heyetine ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'in liderlik edeceği ve bir önceki müzakere turlarına katılan teknik ekibin yer alacağı kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan ile müzakerelerinin bir sonraki turunun gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını açıklamıştı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise, "Görüşmelerin Roma'da yapılması onaylandı. Planlanan tarih 15-16 Temmuz. Ancak bu biraz da ABD'liler, Lübnanlılar ve İsraillilere bağlı, onlar belirlemeli. Biz müsaitliğimizi sunduk.” ifadelerini kullanmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail-Lübnan#ABD Talebi#Saldırı Durdurma

BAKMADAN GEÇME!