İsrail’den küstah açıklama: ‘Suriye’yi zayıflatmaya devam edeceğiz’

Haberin Devamı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün yaptığı açıklamada Şam yönetiminin stratejik yetenekler kazanmasını engellemeye ve zayıflatmaya devam edeceklerini ve Suriye’deki hareket özgürlüklerini koruyacaklarını söyledi. Ordunun Suriye’ye yönelik geniş çaplı ve kapsamlı bir saldırıya hazırlıklı olması gerektiğini de vurgulayan Genelkurmay Başkanı Zamir, hava üstünlüklerini korumayı ve istihbarat çalışmalarını ilerletmeyi sürdüreceklerini belirtti.

TRUMP’LA ARASI AÇILIYOR MU

Zamir’in Suriye’yi hedef alan ifadeleri, Beyaz Saray’dan yapılan ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in Suriye’ye düzenlediği hava saldırısından haberinin olmadığına dair açıklamanın ardından gelmesi de manidar bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt basın brifinginde, Trump’ın Suriye’deki bombalama ve Gazze’de bir Katolik kilisesinin bombalanması karşısında hazırlıksız yakalandığını ifade ederken, “Her iki olayda da Başkan bu durumların düzeltilmesi için hızlı bir şekilde Netanyahu’yu aradı” diye konuştu.

Haberin Devamı

ŞAM-TEL AVİV HATTINDA BARRACK ARA BULACAK

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın İsrail ve Suriye arasında arabuluculuk girişimleri bağlamında yarın iki ülkenin üst düzey temsilcilerini bir araya getireceği iddia edildi. Axios’ta yer alan habere göre toplantı, Suriye’nin güneyiyle ilgili güvenlik garantileri ve iki ülke arasında olası krizleri önlemek amacıyla işbirliği ve iletişim kanallarının geliştirilmesine odaklanacak. Geçen hafta İsrail’in Suriye’nin güneyindeki Dürzileri bahane ederek Şam’a hava saldırısı düzenlemesiyle iki ülke arasındaki gerginlik tehlikeli şekilde tırmanırken, Axios’a konuşan İsrailli bir yetkili, “kapsamlı bir anlaşma yapılmadıkça temel meselelerin çözülemeyeceğini” söyledi. Toplantının nerede yapılacağının henüz kesinleşmediği aktarıldı. İki ülke yetkilileri son olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir araya gelmişti.

ARAKÇİ: NÜKLEER TESİSLER HASAR ALDI

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’li televizyon kanalı Fox News’e verdiği röportajda, ABD’nin hava saldırılarında nükleer tesislerinin ağır hasar aldığını belirterek, buna rağmen uranyum zenginleştirme programını sürdüreceklerini açıkladı. “Evet, ciddi hasar var. Şu anda program durmuş durumda ama elbette zenginleştirmeden vazgeçemeyiz” diyen Arakçi, bunu bir “ulusal gurur meselesi” olarak gördüklerini vurguladı. Arakçi, İran’ın neden yeraltına nükleer tesisler inşa ettiğine dair soruya ise, “Geçmişte İsrail ve ABD’nin sürekli tehdit ve baskıları nedeniyle tesislerimizi, nükleer materyallerimizi ve bilim insanlarımızı korumaktan başka seçeneğimiz yoktu. ABD’ye mesajım, İran’ın nükleer programına müzakere yoluyla bir çözüm bulmamızdır” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

TRUMP: YİNE VURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump, Arakçi’nin açıklamalarına sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İran tesislerinin “ağır hasar” aldığını daha önce defalarca kez dile getiren Trump, “Elbette öyle, tam da dediğim gibi ve eğer gerekirse yine yaparız” ifadelerini kullandı. Trump, paylaşımında ayrıca, “ABD’nin saldırılarının İran’ın nükleer programını tamamen yok etmediği” yönünde haber yapan ABD merkezli CNN’in muhabirini kovması gerektiğini savunarak, “CNN’in ABD pilotlarının tesisleri yok ettiği gerçeğini” küçümsediğini öne sürdü.