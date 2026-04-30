İsrail’den Küresel Sumud Filosu’na müdahale… 18 tekneyle irtibat koptu

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, İsrail basınının İsrail Donanması'nın Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahaleye başladığını iddia etmesinin ardından AA'ya açıklama yaptı. İsrail'in Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda yasa dışı müdahaleye başladığını bildiren Küresel Sumud Filosu yetkilileri, irtibatın koptuğu tekne sayısının 18'e çıktığını belirtti.

İSPANYOL AKTİVİST BAZI TEKNELERİN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ

Filodaki aktivistlerden İspanyol Mi Hoa Lee, AA muhabirine, bazı teknelerin durdurulduğunu belirterek, "Ancak şu anda bizim bulunduğumuz tekneyi takip eden herhangi bir insansız hava aracı ya da tekne yok." dedi.

Kendi teknelerine yönelik muhtemel bir müdahaleye hazır olduklarını söyleyen Lee, "Ateş açılması, durdurma ya da yasa dışı olarak yapabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlıklı ve kendimizi hazırlıyoruz. Farklı ülkelerden gelen 9 kişiyiz. Teknede çok sakiniz." diye konuştu.

Lee, yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadıklarına dikkati çekerek, "Uluslararası sularda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışıyoruz. 76 yıldan fazla bir süredir suç üstüne suç işleyen terörist bir devlet olduklarını dünyaya gösteriyorlar. Misyonumuz olan Gazze'ye doğru yelken açmaya devam etmeyi çok isteriz, başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

İSRAİL BASININDAN TEKNELERE MÜDAHALE EDİLDİĞİ İDDİASI

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu teknelerine, İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir teknenin İsrail Donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, İSPANYOL MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, görüşmede uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na Girit açıklarında İsrail güçlerince yapılan yasa dışı müdahalenin, farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinin vurgulandığını belirtti. Sözcü Keçeli, görüşmede uluslararası toplumun hukuka aykırı bu müdahale karşısında ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildiğini bildirdi.