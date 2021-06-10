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Dünya
Haber Giriş: 10.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İsrail’den Kudüs’te yürüyüş inadı

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İsrail’den Kudüs’te yürüyüş inadı

İsrail hükümeti, Kudüs’te güzergâhında Müslüman mahalleler ile Şam Kapısı’nın yer alması nedeniyle provokasyona yol açmaması için iptal edilen ‘bayrak yürüyüşüne’ izin verdi.

Aşırı sağcı İsraillilerin daha önce 10 Haziran’da yapılması planlanan ve Kudüs’te gerginliğe neden olması beklenen yürüyüşü, 15 Haziran’da gerçekleştirilecek. İsrail Güvenlik Kabinesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yürüyüşün güzergâhının polis ile organizasyonu yapan kişiler arasında sağlanacak anlaşmayla belirleneceği ifade edildi. Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bayrak yürüyüşünün yapılması konusunda geniş çaplı bir uzlaşıya ulaşılmasının önemini dile getirdiği aktarıldı. Hamas söz konusu yürüyüş ile ilgili olarak yeni bir çatışma uyarısında bulunmuştu.

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