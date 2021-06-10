İsrail’den Kudüs’te yürüyüş inadı

Aşırı sağcı İsraillilerin daha önce 10 Haziran’da yapılması planlanan ve Kudüs’te gerginliğe neden olması beklenen yürüyüşü, 15 Haziran’da gerçekleştirilecek. İsrail Güvenlik Kabinesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yürüyüşün güzergâhının polis ile organizasyonu yapan kişiler arasında sağlanacak anlaşmayla belirleneceği ifade edildi. Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bayrak yürüyüşünün yapılması konusunda geniş çaplı bir uzlaşıya ulaşılmasının önemini dile getirdiği aktarıldı. Hamas söz konusu yürüyüş ile ilgili olarak yeni bir çatışma uyarısında bulunmuştu.

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