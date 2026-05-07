İsrail’den Kıbrıs’a Gizli işgal! Yahudiler daire villa derken köy satın aldı

Türkiye düşmanlığıyla İsrail’e kucak açan Kıbrıs Rum yönetimi, adım adım Yahudi sermayesinin işgaline uğruyor. Sosyal medyada çıkan ancak kısa sürede yalanlanan ‘Köyümüze sokmuyorlar’ iddiası, apartman dairesi ile başlayan, villa ve özel sitelerle Güney Kıbrıs’a yerleşen Yahudilerin, sessiz sedasız terk edilmiş Rum köylerini tarlalarıyla birlikte blok halde satın almaya başladığını ortaya çıkardı.

RESMİ SAYI 25 BİNİ AŞTI

Güney Kıbrıs’a son yıllarda akın eden Yahudilerin sayısı Rum İçişleri Bakanlığı’nın son verilerine göre, 25 bini geçti. Limasol ve Larnaka kentlerinde yoğunlaşan Yahudi yerleşimciler, mülk alımlarının yanı sıra, beraberlerinde getirdikleri güvenlik şirketleri ve Siyonist eğitim kurumları ile dikkatleri çekiyor. Son dönemde Rum muhalefet partilerinden, Yahudileri kastederek, “Yakında mülksüz kalacağız, yabancılara mülk satışlarına sınırlama getirilsin” sesleri yükselmeye başladı.

İLK HEDEF TERK EDİLMİŞ KÖYLER

Rum yönetiminde geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, “Yahudiler, köyümüze sokmuyor, kilisemizi yıkacaklar’ paylaşımları dikkati çekti. Bir Yahudi şirketin, Limasol kent kırsalında elektrik ve suyu olmayan, yolu da kullanılmaz haldeki 1980’li yıllarda terk edilen dağ köyü Trezena’yı, mülk sahipleri ve mirasçılarından tarlaları ve çevre arazileriyle blok halde satın aldığı ortaya çıktı.

BÜTÜN KÖYÜ ALDILAR

Limasol Belediyesi, çıkan haberler üzerine Yahudi şirketin, ormanlık arazideki köye 3 katlı binalardan oluşacak yeni evler, çiftlikler ve şarap fabrikası inşa edeceğini açıkladı. Bölgedeki köylerin ortak muhtarı Yannakis Yanniki, Yahudi şirketi savundu, köye giriş yasağı olmadığını belirten muhtar, “Tehlike, inşaat alanına girmeyiniz” tabelası ile bekçilerin, ‘burada yıkık ev çok, dolaşmak tehlikeli’ uyarısının abartıldığını söyledi. Rum muhtar, yıkılacak denilen kilisenin de tam aksine şirket tarafından restore edileceğini ileri sürdü. Yapılan ‘yalanlama’ açıklamalar bir başka gerçeği, Yahudi sermayesinin, sahip ve mirasçıları tek tek arayarak terk edilmiş Rum köylerini bütün olarak satın almaya başladığını gözler önüne serdi.

HER ALANDA TESLİMİYET

Rum yönetimi üzerindeki Yahudi ve İsrail etkisi sadece yerleşimciler ve mülk alımlarıyla sınırlı değil. Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de dışlamak amacıyla İsrail ile Akdeniz’i paylaşma anlaşmaları imzalayan Rum yönetimi, askeri üslerini Rum ordusunun, sivil limanlarını da ‘terörle mücadele’ adı altında İsrail gizli servisi Mossad bağlantılı özel güvenlik şirketlerinin hizmetine açtı. Rum yönetimi bu yılın başında İsrail’den ‘Demir Kubbe’ hava savunma sisteminin bir parçasını oluşturan Baraks MX füze sistemleri satın almıştı.